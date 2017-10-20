Комедия «Жизнь впереди» собрала в прокате более 100 млн рублей

Российская комедия «Жизнь впереди» собрала в прокате уже более 100 миллионов рублей. Фильм уверенно держится в десятке самых кассовых в нашей стране.
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В первую очередь этому способствуют положительные отзывы от тех, кто уже посмотрел картину. Многие зрители узнали себя в героях фильма благодаря игре таких актеров, как Светлана Ходченкова, Павел Прилучный, Артур Смольянинов и Максим Виторган, а также других звезд нашего кино.
Фильм «Жизнь впереди» рассказывает историю выпускников 11-го «Б», которые встретились спустя 15 лет. Они вспоминают лихие школьные годы: кто кого любил, кто ненавидел, а кто решил отомстить за старые обиды.
Фильм «Жизнь впереди» рассказывает историю выпускников 11-го «Б», которые встретились спустя 15 лет. Они вспоминают лихие школьные годы: кто кого любил, кто ненавидел, а кто решил отомстить за старые обиды.
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