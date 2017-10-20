Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Комедия «Жизнь впереди» собрала в прокате более 100 млн рублей. кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомедия «Жизнь впереди» собрала в прокате более 100 млн рублей

    Комедия «Жизнь впереди» собрала в прокате более 100 млн рублей

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    Комедия «Жизнь впереди» собрала в прокате более 100 млн рублей

    Комедия «Жизнь впереди» собрала в прокате более 100 млн рублей

    Комедия «Жизнь впереди» собрала в прокате более 100 млн рублей

      Российская комедия «Жизнь впереди» собрала в прокате уже более 100 миллионов рублей. Фильм уверенно держится в десятке самых кассовых в нашей стране.

      В первую очередь этому способствуют положительные отзывы от тех, кто уже посмотрел картину. Многие зрители узнали себя в героях фильма благодаря игре таких актеров, как Светлана Ходченкова, Павел Прилучный, Артур Смольянинов и Максим Виторган, а также других звезд нашего кино.

      Фильм «Жизнь впереди» рассказывает историю выпускников 11-го «Б», которые встретились спустя 15 лет. Они вспоминают лихие школьные годы: кто кого любил, кто ненавидел, а кто решил отомстить за старые обиды.

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