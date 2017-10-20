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    Экспресс-тест на ВИЧ обнаружил опасный вирус у семи петербуржцев. СПИД, Санкт-Петербург, здравоохранение, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкспресс-тест на ВИЧ обнаружил опасный вирус у семи петербуржцев

    Экспресс-тест на ВИЧ обнаружил опасный вирус у семи петербуржцев

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    Экспресс-тест на ВИЧ обнаружил опасный вирус у семи петербуржцев

    <nobr>Экспресс-тест</nobr> на ВИЧ обнаружил опасный вирус у семи петербуржцев

      В Петербурге финишировала всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

      На протяжении нескольких месяцев спецвагон путешествовал по разным городам. В Петербурге на Московском вокзале задержался на три дня. За это время проверились сотни человек. Причем процедуры не замыкались на одном вагоне, специалисты ездили на заводы и крупные предприятия.

      Положительные пробы были обнаружены у семи человек, причем они не знали о своем заболевании. В этом году врачи заметили новую тенденцию: больше всего ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в возрасте 30–39 лет.

      Денис Гусев      , главный специалист комитета по здравоохранению: «Выявить ВИЧ-инфекцию — не самое главное. Самое главное, чтобы человек не растворился. Его нужно проконсультировать, объяснить ему, что это не приговор. Что на сегодня он встает на учет, получает терапию и живет как обычный человек, ничем не отличающийся от обычного гражданина».

      Примерно 50 процентов всех выявленных случаев заражения ВИЧ выявляются у мигрантов. Но в данном случае возникает проблема их учета, поскольку далеко не все получают даже временную регистрацию и скрываются от правоохранителей.

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