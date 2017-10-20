Экспресс-тест на ВИЧ обнаружил опасный вирус у семи петербуржцев

В Петербурге финишировала всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию .

На протяжении нескольких месяцев спецвагон путешествовал по разным городам. В Петербурге на Московском вокзале задержался на три дня. За это время проверились сотни человек. Причем процедуры не замыкались на одном вагоне, специалисты ездили на заводы и крупные предприятия.



Положительные пробы были обнаружены у семи человек, причем они не знали о своем заболевании. В этом году врачи заметили новую тенденцию: больше всего ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в возрасте 30–39 лет.



Денис Гусев, главный специалист комитета по здравоохранению: «Выявить ВИЧ-инфекцию — не самое главное. Самое главное, чтобы человек не растворился. Его нужно проконсультировать, объяснить ему, что это не приговор. Что на сегодня он встает на учет, получает терапию и живет как обычный человек, ничем не отличающийся от обычного гражданина».



Примерно 50 процентов всех выявленных случаев заражения ВИЧ выявляются у мигрантов. Но в данном случае возникает проблема их учета, поскольку далеко не все получают даже временную регистрацию и скрываются от правоохранителей.