Настойку «Боярышник» снова запретили

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ввела новый запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Действовать он будет полгода. Предыдущий истек 9 октября.
Сегодня Попова объяснила, что в это 10-дневное окно проводили дополнительную правовую экспертизу. Привлекательная цена алкогольных суррогатов заставляет некоторых покупателей употреблять жидкости не по назначению.
В конце 2016 года в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» насмерть отравились 78 человек. Сразу после этого и ввели первый временный запрет. Исключение сделали лишь для парфюмерии и стеклоомывателя. По официальной статистике, после того как суррогаты исчезли с полок, число погибших от отравления ими снизилось на 20%.
В конце 2016 года в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» насмерть отравились 78 человек. Сразу после этого и ввели первый временный запрет. Исключение сделали лишь для парфюмерии и стеклоомывателя. По официальной статистике, после того как суррогаты исчезли с полок, число погибших от отравления ими снизилось на 20%.
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