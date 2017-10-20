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Невский. Проверка на прочность
    Настойку «Боярышник» снова запретили. алкоголь, Иркутск, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНастойку «Боярышник» снова запретили

    Настойку «Боярышник» снова запретили

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    Настойку «Боярышник» снова запретили

    Настойку «Боярышник» снова запретили

    Настойку «Боярышник» снова запретили

      Глава Роспотребнадзора Анна Попова ввела новый запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Действовать он будет полгода. Предыдущий истек 9 октября.

      Сегодня Попова объяснила, что в это 10-дневное окно проводили дополнительную правовую экспертизу. Привлекательная цена алкогольных суррогатов заставляет некоторых покупателей употреблять жидкости не по назначению.

      В конце 2016 года в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» насмерть отравились 78 человек. Сразу после этого и ввели первый временный запрет. Исключение сделали лишь для парфюмерии и стеклоомывателя. По официальной статистике, после того как суррогаты исчезли с полок, число погибших от отравления ими снизилось на 20%.

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