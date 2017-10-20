ВОЗ заявила о нехватке антибиотиков в мире

Всемирная организация здравоохранения объявила о нехватке лекарств из-за роста сопротивляемости бактерий.

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Специалисты объясняют, что за десятки лет, прошедшие со времен изобретения пенициллина, микробы привыкли к большинству лекарств. Люди сами дали им такую возможность, принимая антибиотики даже без особых на то причин. Это значит, что привычные таблетки просто перестанут действовать. Статистика пугает: за год в мире от этого сейчас погибают около 700 тысяч человек. Если так пойдет и дальше, то, по прогнозам врачей, через 30 лет эта цифра вырастет до 10 миллионов.



В нашей стране с этой проблемой борются вполне логично. Откуда в наш организм попадают антибиотики? На первом месте аптеки. Здесь собираются ужесточить контроль за рецептурным отпуском антибиотиков и оптимизировать назначения врачей.



Кроме того, препараты попадают в наш организм с продуктами питания. Антибиотики назначают животным, так что в небольших дозах мы получает их из мяса, птицы, рыбы, они попадают даже в мед.



Андрей Гуськов, замначальника управления санэпидемнадзора в сфере защиты прав потребителей: «На сегодняшний день у нас отнормировано 56 антибиотиков, для которых установлено минимально допустимое содержание в пищевых продуктах. Сразу хочу сказать, что допустимые уровни, которые утверждены и действуют на территории Российской Федерации, примерно на порядок строже, чем, допустим, нормы ЕС».



Однако важно, чтобы требования ужесточили во всем мире, ведь бактериям визы не нужны. Иначе мы рискуем столкнуться со смертельно опасными болезнями, о существовании которых уже успели забыть.



