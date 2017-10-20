Студенты МГУ победили в хакатоне по разработке искусственного интеллекта

Российский искусственный интеллект — лучший в мире. Это доказали наши студенты на международных соревнованиях хакатон, где главной темой в этом году стало компьютерное зрение для автомобилей.

В Москве собрались 27 команд из разных стран, в том числе Китая, Великобритании и США. Однако молодые ученые из МГУ оказались сильнее.



Александр Громов, студент факультета вычислительной математики: «Нам приходилось соревноваться со многими командами — Физтех, Беркли, MIT, Кембридж. Не знаю, что нам помогло победить. Наверное, уровень образования в МГУ и, возможно, наши навыки работы, которые мы получили здесь».



Беспилотник студентов МГУ — самый «зоркий». Лежачий полицейский, зебра, мосты, туннели — все это машина увидела сама через регистратор. Со всеми задачами участники должны были справиться за 48 часов. В результате даже спать приходилось по очереди. Что касается иностранцев, то они не смогли пробиться и в тройку лидеров.

