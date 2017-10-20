Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Сочи начался прием заявок на конкурс общественно значимых проектов к ЧМ-2018. волонтеры, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи начался прием заявок на конкурс общественно значимых проектов к ЧМ-2018

    В Сочи начался прием заявок на конкурс общественно значимых проектов к ЧМ-2018

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    В Сочи начался прием заявок на конкурс общественно значимых проектов к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Сочи начался прием заявок на конкурс общественно значимых проектов к ЧМ-2018

    В Сочи начался прием заявок на конкурс общественно значимых проектов к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Сочи сегодня дали старт приему заявок на Всероссийский конкурс общественно значимых проектов. Он посвящен чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране в следующем году.

      Заявки принимают от кандидатов в волонтеры первенства. От них ждут проектов, которые позволят привлечь внимание жителей различных городов к событиям чемпионата. Речь идет о создании всевозможных арт-объектов, проведении флешмобов, организации выставок и фестивалей.

      Авторы лучших заявок приедут в Москву, где с помощью экспертов смогут доработать проекты. Победители конкурса получат возможность реализовать свои идеи при поддержке оргкомитета «Россия-2018».

      Сегодня же в Сочи доставили из Абу-Даби флаг с турнира WorldSkills, где блестяще выступила наша команда. Речь идет о мировом первенстве рабочих профессий. Специальности — самые разные: строительство, искусство, промышленное производство, сфера услуг. Россияне на турнире завоевали 11 медалей, шесть из них золотые. Теперь эстафету по проведению турнира принимает наша страна.

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