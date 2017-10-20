Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Пхеньян выбрал единственную цель для своих ядерных сил

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    Пхеньян выбрал единственную цель для своих ядерных сил

    Пхеньян выбрал единственную цель для своих ядерных сил

    Ядерные силы КНДР нацелены только на США. Об этом заявила директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи на Московской конференции по нераспространению.

    Цой Сон Хи: «Наши ядерные вооружения нацелены на Соединенные Штаты, и считаем, что атомное нападение может быть со стороны США, но не со стороны какой-либо другой страны».

    В связи с этим ядерного ответа со стороны Пхеньяна стоит опасаться только США, а не каким-либо другим странам, добавила Сон Хи.

    По ее словам, Пхеньян уже почти достиг ядерного паритета с Соединёнными Штатами, передает «Интерфакс».

    Цой Сон Хи: «И наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться баланса, равновесия с США, так чтобы США не смели говорить о каких-либо военных действиях против КНДР».

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    КНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент
    Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что США должны быть готовы к ядерному удару со стороны Северной Кореи. Он подчеркнул, что разработки КНДР в области ядерного оружия находятся в стадии, когда удар по территории США действительно возможен. Перед этим Пхеньян пригрозил Вашингтону «невероятным и неожиданным» ударом.



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