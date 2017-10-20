Обвиненный в оскорблении атеистов краснодарский поэт открестился от скандального стиха

Поэт из Краснодара Максим Дроздов заявил, что не имеет отношения к опубликованному в Сети стихотворению, оскорбившему чувства атеистов.
Максим Дроздов, поэт: «Стих мне прислали читатели. Я его отредактировал и опубликовал. Я прекрасно понимаю, что это просто шутка, троллинг, так называемый. Ни о какой розни и разжигании ненависти речи быть не может. Я понимаю, что это просто высмеивание человеческих пороков».
А вот у специалистов другое мнение.
Наталья Мясницкая, представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «Согласно выводам лингвистического исследования, текст содержал негативные высказывания в адрес определенной группы лиц исходя из их отношения к религии».
Теперь Дроздову грозит штраф до полумиллиона рублей или даже тюрьма. Но он не унывает. Более того, он обещает поделиться с читателями новыми мыслями, которые пришли к нему во время допроса.
Ранее сообщалось, что на поэта Максима Дроздова заведено уголовное дело за оскорбление чувств атеистов. В группе «Патриотическое творчество» в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал стихотворение, в котором есть строка «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!».
А вот у специалистов другое мнение.
Наталья Мясницкая, представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «Согласно выводам лингвистического исследования, текст содержал негативные высказывания в адрес определенной группы лиц исходя из их отношения к религии».
Теперь Дроздову грозит штраф до полумиллиона рублей или даже тюрьма. Но он не унывает. Более того, он обещает поделиться с читателями новыми мыслями, которые пришли к нему во время допроса.
Ранее сообщалось, что на поэта Максима Дроздова заведено уголовное дело за оскорбление чувств атеистов. В группе «Патриотическое творчество» в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал стихотворение, в котором есть строка «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!».
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