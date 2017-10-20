Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Обвиненный в оскорблении атеистов краснодарский поэт открестился от скандального стиха. Краснодар, религия, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбвиненный в оскорблении атеистов краснодарский поэт открестился от скандального стиха

    Обвиненный в оскорблении атеистов краснодарский поэт открестился от скандального стиха

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    Обвиненный в оскорблении атеистов краснодарский поэт открестился от скандального стиха

    Обвиненный в оскорблении атеистов краснодарский поэт открестился от скандального стиха

    Обвиненный в оскорблении атеистов краснодарский поэт открестился от скандального стиха

      Поэт из Краснодара Максим Дроздов заявил, что не имеет отношения к опубликованному в Сети стихотворению, оскорбившему чувства атеистов.

      Максим Дроздов, поэт: «Стих мне прислали читатели. Я его отредактировал и опубликовал. Я прекрасно понимаю, что это просто шутка, троллинг, так называемый. Ни о какой розни и разжигании ненависти речи быть не может. Я понимаю, что это просто высмеивание человеческих пороков».

      А вот у специалистов другое мнение.

      Наталья Мясницкая, представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «Согласно выводам лингвистического исследования, текст содержал негативные высказывания в адрес определенной группы лиц исходя из их отношения к религии».

      Теперь Дроздову грозит штраф до полумиллиона рублей или даже тюрьма. Но он не унывает. Более того, он обещает поделиться с читателями новыми мыслями, которые пришли к нему во время допроса.

      Ранее сообщалось, что на поэта Максима Дроздова заведено уголовное дело за оскорбление чувств атеистов. В группе «Патриотическое творчество» в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал стихотворение, в котором есть строка «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!».

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