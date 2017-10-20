«Признали очевидное»: эксперты прокомментировали заявление Госдепа о химоружии

Госдепартамент США сделал заявление, которое можно назвать сенсационным. Американское внешнеполитическое ведомство впервые признало то, о чем многократно предупреждала Россия: химическое оружие в Сирии применяют боевики.
Госдеп предупреждает своих граждан воздерживаться от посещения Сирии. Поскольку, как говорится в заявлении, в сирийской провинции Идлиб действует группировка, связанная с «Джебхат ан-Нусрой», и она «использует стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие».
Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков отметил, что это первое признание США не просто наличия, а применения террористами химоружия в Сирии. И напомнил, что Россия многократно предупреждала об этом. Однако Вашингтон в химатаках обвинял официальный Дамаск. Так, 4 апреля боевики применили химическое оружие в провинции Идлиб. Сообщалось о 80 погибших. Сирийская оппозиция и США тут же обвинили правительственные войска. А затем последовал так называемый акт возмездия: ракетная атака по сирийской аваиабазе Шайрат. Якобы там находился зарин. Россия настаивала на расследовании. Эксперты организации по запрещению химического оружия даже выехали на базу. Но необходимые пробы почему-то не собрали. И теперь Госдеп вдруг сам заявил: у боевиков есть химоружие.
Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «Это приоткроет завесу, которая, безусловно, будет одним из аргументов наших разговоров. Вы ведь знаете, что Франция была озабочена тем, что мы взяли под сомнение компетентность их специалистов по расследованию применения химоружия. У нас законные основания сомневаться не в их компетентности, а в их способности объективно оценить, какие элементы химоружия применялись».
Как отмечают российские эксперты, сейчас когда боевиков все больше загоняют в угол, они будут стремиться применить весь свой боевой арсенал, в том числе и химический. В Америке это тоже понимают. Возможно, именно поэтому они сделали это признание именно сейчас, до последнего отрицая факт наличия химоружия у сирийской оппозиции.
Елена Супонина, востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований: «Еще недавно американские политологи говорили, что надо бы использовать эту группировку для свержения правительства Асада. А теперь, когда стало понятно, что правительство Асада удерживается, сохраняет власть, американцы развели руками и поняли, что надо отказываться от ставки на эту радикальную группировку. В общем-то, начали признавать очевидное».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков отметил, что это первое признание США не просто наличия, а применения террористами химоружия в Сирии. И напомнил, что Россия многократно предупреждала об этом. Однако Вашингтон в химатаках обвинял официальный Дамаск. Так, 4 апреля боевики применили химическое оружие в провинции Идлиб. Сообщалось о 80 погибших. Сирийская оппозиция и США тут же обвинили правительственные войска. А затем последовал так называемый акт возмездия: ракетная атака по сирийской аваиабазе Шайрат. Якобы там находился зарин. Россия настаивала на расследовании. Эксперты организации по запрещению химического оружия даже выехали на базу. Но необходимые пробы почему-то не собрали. И теперь Госдеп вдруг сам заявил: у боевиков есть химоружие.
Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «Это приоткроет завесу, которая, безусловно, будет одним из аргументов наших разговоров. Вы ведь знаете, что Франция была озабочена тем, что мы взяли под сомнение компетентность их специалистов по расследованию применения химоружия. У нас законные основания сомневаться не в их компетентности, а в их способности объективно оценить, какие элементы химоружия применялись».
Как отмечают российские эксперты, сейчас когда боевиков все больше загоняют в угол, они будут стремиться применить весь свой боевой арсенал, в том числе и химический. В Америке это тоже понимают. Возможно, именно поэтому они сделали это признание именно сейчас, до последнего отрицая факт наличия химоружия у сирийской оппозиции.
Елена Супонина, востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований: «Еще недавно американские политологи говорили, что надо бы использовать эту группировку для свержения правительства Асада. А теперь, когда стало понятно, что правительство Асада удерживается, сохраняет власть, американцы развели руками и поняли, что надо отказываться от ставки на эту радикальную группировку. В общем-то, начали признавать очевидное».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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