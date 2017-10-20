Мадрид объявил о планах провести досрочные выборы в Каталонии

Испанские власти сообщили о планах провести досрочные региональные выборы в Каталонии в январе 2018 года.
Договоренность об этом была достигнута между правительством Испании и оппозиционной социалистической партией.
По словам Кармен Кальво, представляющей социалистов, такое решение было принято в рамках мер, нацеленных на временное установление прямого управления регионом, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.
Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии.
По словам Кармен Кальво, представляющей социалистов, такое решение было принято в рамках мер, нацеленных на временное установление прямого управления регионом, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.
Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии.
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