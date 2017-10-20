Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Мадрид объявил о планах провести досрочные выборы в Каталонии

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    Мадрид объявил о планах провести досрочные выборы в Каталонии

    Мадрид объявил о планах провести досрочные выборы в Каталонии

    Испанские власти сообщили о планах провести досрочные региональные выборы в Каталонии в январе 2018 года.

    Договоренность об этом была достигнута между правительством Испании и оппозиционной социалистической партией.

    По словам Кармен Кальво, представляющей социалистов, такое решение было принято в рамках мер, нацеленных на временное установление прямого управления регионом, сообщает «Интерфакс».

    Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.

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    Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии.

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