В Москве наградили школьника за помощь в задержании вооруженных грабителей

Сотрудники Росгвардии наградили шестиклассника Арсения Коновалова, который помог задержать вооруженных грабителей.

Московский школьник проявил храбрость в ситуации, в которой даже взрослый бы испугался. Вернувшись домой после уроков, мальчик понял, что к ним домой пробрались воры. Он сразу же позвонил в полицию, а потом громко закричал. Эффект неожиданности сработал: грабители бросились бежать. А Арсений бросился за ними вдогонку. Как рассказал юный герой корреспонденту НТВ, он хотел сам задержать преступников и вернуть украденные вещи.



Догнать воров мальчик не смог, зато указал стражам порядка направление, в котором они скрылись. Когда подозреваемых задержали, оказалось, что они были вооружены. Об этом обстоятельстве школьнику еще раз напомнили во время церемонии награждения. Подростку посоветовали в подобных ситуациях ограничиваться звонком в полицию, ведь преступники могут пустить в ход пистолет или нож.

