ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Мединский решил издать часть своей диссертации

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    Мединский решил издать часть своей диссертации

    Мединский решил издать часть своей диссертации

    Владимир Мединский планирует издать избранные места из своей диссертации в форме монографии с комментариями.

    О своих планах министр культуры рассказал после того, как стало известно о решении Президиума ВАК не лишать его докторской степени.

    Владимир Мединский: «Теперь, если будет время и возможность, постараюсь издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно, с комментариями для более популярного прочтения. Надеюсь, что она найдет своего читателя».

    Как сообщает ТАСС, министр пообещал, что при подготовке к изданию учтет все замечания, которые получил от членов президиума ВАК относительно диссертации.

    Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По его мнению, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.

    В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении главы Минкульта РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Однако сегодня Президиум ВАК вынес противоположное решение.

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