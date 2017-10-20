Мединский решил издать часть своей диссертации

Владимир Мединский планирует издать избранные места из своей диссертации в форме монографии с комментариями.
О своих планах министр культуры рассказал после того, как стало известно о решении Президиума ВАК не лишать его докторской степени.
Владимир Мединский: «Теперь, если будет время и возможность, постараюсь издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно, с комментариями для более популярного прочтения. Надеюсь, что она найдет своего читателя».
Как сообщает ТАСС, министр пообещал, что при подготовке к изданию учтет все замечания, которые получил от членов президиума ВАК относительно диссертации.
Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По его мнению, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.
В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении главы Минкульта РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Однако сегодня Президиум ВАК вынес противоположное решение.
Владимир Мединский: «Теперь, если будет время и возможность, постараюсь издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно, с комментариями для более популярного прочтения. Надеюсь, что она найдет своего читателя».
Как сообщает ТАСС, министр пообещал, что при подготовке к изданию учтет все замечания, которые получил от членов президиума ВАК относительно диссертации.
Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По его мнению, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.
В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении главы Минкульта РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Однако сегодня Президиум ВАК вынес противоположное решение.
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