ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    В Ленобласти обезвредили вербовщика ИГИЛ

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    В Ленобласти обезвредили вербовщика ИГИЛ

    В Ленобласти обезвредили вербовщика ИГИЛ

    Центр «Э» ГУ МВД раскрыл ячейку запрещенной в РФ террористической организации.

    Как сообщает «Фонтанка», накануне полицейские задержали главу подпольной ячейки ИГИЛ. 33-летний уроженец Таджикистана проживал в Кингисеппе. По версии следствия, он занимался преимущественно вербовкой новых членов организации через мессенджеры и Интернет.

    В ходе обысков на квартире подозреваемого обнаружена исламская литература, пистолет с патронами и 50 граммов растительного наркотика. Также из его квартиры оперативники забрали весы, технику и средства связи.

    Кроме того, специалисты по борьбе с экстремизмом задержали и одного из будущих боевиков. Он тоже таджик, который проживал в Петербурге на Шлиссельбургском проспекте. Мужчине 28 лет. По предварительной информации, он усиленно готовился к поездке на Ближний Восток, чтобы примкнуть к боевикам ИГИЛ и пройти военную подготовку в лагерях джихадистов.

    Оба подозреваемых задержаны на двое суток, возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

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