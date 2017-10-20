В Ленобласти обезвредили вербовщика ИГИЛ

Центр «Э» ГУ МВД раскрыл ячейку запрещенной в РФ террористической организации.
Как сообщает «Фонтанка», накануне полицейские задержали главу подпольной ячейки ИГИЛ. 33-летний уроженец Таджикистана проживал в Кингисеппе. По версии следствия, он занимался преимущественно вербовкой новых членов организации через мессенджеры и Интернет.
В ходе обысков на квартире подозреваемого обнаружена исламская литература, пистолет с патронами и 50 граммов растительного наркотика. Также из его квартиры оперативники забрали весы, технику и средства связи.
Кроме того, специалисты по борьбе с экстремизмом задержали и одного из будущих боевиков. Он тоже таджик, который проживал в Петербурге на Шлиссельбургском проспекте. Мужчине 28 лет. По предварительной информации, он усиленно готовился к поездке на Ближний Восток, чтобы примкнуть к боевикам ИГИЛ и пройти военную подготовку в лагерях джихадистов.
Оба подозреваемых задержаны на двое суток, возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.
В ходе обысков на квартире подозреваемого обнаружена исламская литература, пистолет с патронами и 50 граммов растительного наркотика. Также из его квартиры оперативники забрали весы, технику и средства связи.
Кроме того, специалисты по борьбе с экстремизмом задержали и одного из будущих боевиков. Он тоже таджик, который проживал в Петербурге на Шлиссельбургском проспекте. Мужчине 28 лет. По предварительной информации, он усиленно готовился к поездке на Ближний Восток, чтобы примкнуть к боевикам ИГИЛ и пройти военную подготовку в лагерях джихадистов.
Оба подозреваемых задержаны на двое суток, возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.
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