Кремль обеспокоен, что за наблюдателями в ЛНР и ДНР последуют экстремисты

В Кремле опасаются, что присутствие международных наблюдателей на границе между Россией и Украиной не избавит жителей Донбасса от угрозы. Об этом сообщил журналистам
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями, и здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий».
Напомним, накануне в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Москва опасается последствий закрытия границы между Россией и Донбассом.
Напомним, накануне в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Москва опасается последствий закрытия границы между Россией и Донбассом.
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