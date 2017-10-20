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    Кремль обеспокоен, что за наблюдателями в ЛНР и ДНР последуют экстремисты. войны и вооруженные конфликты, ДНР, ЛНР, Песков, Путин, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКремль обеспокоен, что за наблюдателями в ЛНР и ДНР последуют экстремисты

    Кремль обеспокоен, что за наблюдателями в ЛНР и ДНР последуют экстремисты

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    Кремль обеспокоен, что за наблюдателями в ЛНР и ДНР последуют экстремисты

    Кремль обеспокоен, что за наблюдателями в ЛНР и ДНР последуют экстремисты

      В Кремле опасаются, что присутствие международных наблюдателей на границе между Россией и Украиной не избавит жителей Донбасса от угрозы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков: «Совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями, и здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий».

      Напомним, накануне в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Москва опасается последствий закрытия границы между Россией и Донбассом.

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