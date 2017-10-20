Пятилетняя девочка из Екатеринбурга рассказала о садистских «играх» с отчимом

Сегодня получила продолжение громкая история из Екатеринбурга. Пятилетняя девочка, которая жила с матерью и отчимом, регулярно наблюдала садистские развлечения взрослых, а родной отец долгое время не мог забрать ребенка. И вот, наконец, Игорю Евсееву удалось выйти на след бывшей супруги и с боем вернуть малышку. Вот только теперь мужчина рискует стать фигурантом уголовного дела.
По сути, Игорь Евсеев напал на свою бывшую супругу Полину, которая пришла в детский сад, чтобы забрать их общую дочь, и отнял у нее ребенка. На кадрах, снятых очевидцами на камеру мобильного телефона, видно, как женщина пытается защититься. Но силы не равны, при этом свидетели семейной драмы не спешат прийти ей на помощь. Дело в том, что и они, и отец малышки уверены: пятилетнюю Катю Полина и ее новый бойфренд регулярно вовлекали в недетские игры.
Сейчас Катя находится в квартире отца. Там же — психолог, который пытается поговорить с напуганной девочкой. И ровно те же эмоции испытывают взрослые, которые уже успели с ней пообщаться.
С женой Евсеев расстался после того, как та стала проявлять странные наклонности. Тонкая грань между пикантностью и отклонениями, уверен мужчина, была нарушена. Из любительницы экстремального секса супруга превратилась в БДСМ-госпожу, а после развода тут же нашла единомышленника — Сергея Справцева, который известен в кругах садомазохистов под именем Армада. И, по словам девочки, он проявлял к ней вовсе не отеческие чувства, а то, что в Уголовном кодексе считается тяжким преступлением.
Подробности — в видеоматериале.
Сейчас Катя находится в квартире отца. Там же — психолог, который пытается поговорить с напуганной девочкой. И ровно те же эмоции испытывают взрослые, которые уже успели с ней пообщаться.
С женой Евсеев расстался после того, как та стала проявлять странные наклонности. Тонкая грань между пикантностью и отклонениями, уверен мужчина, была нарушена. Из любительницы экстремального секса супруга превратилась в БДСМ-госпожу, а после развода тут же нашла единомышленника — Сергея Справцева, который известен в кругах садомазохистов под именем Армада. И, по словам девочки, он проявлял к ней вовсе не отеческие чувства, а то, что в Уголовном кодексе считается тяжким преступлением.
Подробности — в видеоматериале.
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