ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование
    Сотрудники ФСБ накрыли ячейку запрещенной секты «Орда» в Челябинске. задержание, обыски, секты, ФСБ, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудники ФСБ накрыли ячейку запрещенной секты «Орда» в Челябинске

    Сотрудники ФСБ накрыли ячейку запрещенной секты «Орда» в Челябинске

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    Сотрудники ФСБ накрыли ячейку запрещенной секты «Орда» в Челябинске

    Сотрудники ФСБ накрыли ячейку запрещенной секты «Орда» в Челябинске

    Сотрудники ФСБ накрыли ячейку запрещенной секты «Орда» в Челябинске

      Оперативники ФСБ провели обыски в доме, где действовали сторонники запрещенной в нашей стране организации «Орда». Специалисты называют сообщество деструктивной сектой. Ее последователи отвергают традиционную медицину и призывают людей не обращаться к врачам.

      «Орда» добралась до Челябинска, но сотрудники ФСБ не позволили членам деструктивной секты надолго задержаться в большом городе. Офис псевдорелигиозной организации расположился в частном доме.

      Айсулу Дуанбаева вместе со своей подельницей Светланой Платоновой были активными участницами запрещенного объединения. Одна из клиенток, которую лжелекари обещали избавить от тяжелого недуга, сейчас вынуждена проходить лечение в психиатрической клинике. Ее так же, как и других адептов, пытались вылечить с помощью бичевания. Плеть якобы помогала изгнать злых духов, которых сектанты и винили во всех человеческих грехах.

      Оперативники провели обыске в доме и нашли культовые атрибуты — несколько плеток и множество книг сомнительного толка. Что же касается задержанных Айсулу Дуанбаевой и Светланы Платоновой, то ближайший месяц они проведут в СИЗО.

      Подробности — в видеоматериале.

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