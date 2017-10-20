В приморском городе жителей заставляют дарить мэрии приусадебные участки

В Приморье разгорается громкий земельный скандал. Власти города Артём заставляют местных жителей дарить мэрии свои приусадебные участки. Речь идет о программе переселения семей, которые живут в опасном районе заброшенных шахт. Горняки годами мечтали о новом жилье, но когда оказались в списках, радовались недолго.

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Для семьи бывших шахтеров, проживающих на окраине приморского города Артём, переступить порог дома — все равно что спуститься в забой. Полы, стены и потолок — словно горная порода после взрыва: все трещит и сыпется.



Выехать из ветхого жилья женщины мечтали с тех пор, как в начале 2000-х шахту законсервировали. Очередь на расселение подошла только в нынешнем году, но радость была недолгой. В заявлении на получение жилищной субсидии сотрудники местной администрации потребовали безвозмездно передать городу не только старый дом, но и приватизированный земельный участок. Дарить чиновникам огород на 18 соток пенсионеры категорически отказались.



Раиса Ефимова, жительница Артёма: «А я что буду кушать? Я говорю: вы землю заберете, а я ведь здесь и картошки накопаю, и морковку, помидоры посажу. Я ж все-таки буду чем-то жить!».



В такой же ситуации оказались десятки семей, проживающих в аварийных шахтерских домах. На массовый отказ передать бесплатно уже возделанную землю мэрия ответила ультиматумом: если люди хотят квартиры, то нужно отказаться от земли.



Расселять людей, проживающих в районе заброшенных угольных шахт, начали еще в 2005 году. Именно тогда в России заработала федеральная программа о выделении субсидий на приобретение нового жилья. Однако в типовом договоре, составленном в Минэнерго, нет ни слова о том, что потенциальный новосел должен отказаться от освобождаемого земельного участка.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.