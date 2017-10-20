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    Первый рэп-квартирник на НТВ: Баста в гостях у Евгения Маргулиса. знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПервый рэп-квартирник на НТВ: Баста в гостях у Евгения Маргулиса

    Первый рэп-квартирник на НТВ: Баста в гостях у Евгения Маргулиса

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    Первый <nobr>рэп-квартирник</nobr> на НТВ: Баста в гостях у Евгения Маргулиса

    Первый рэп-квартирник на НТВ: Баста в гостях у Евгения Маргулиса

    Первый <nobr>рэп-квартирник</nobr> на НТВ: Баста в гостях у Евгения Маргулиса

      На НТВ состоится первый рэп-квартирник. Ведущий проекта Евгений Маргулис приобщится к рэп-культуре: новым гостем камерной студии «Квартирника НТВ у Маргулиса» станет Василий Вакуленко (Баста).

      Известный рэп-исполнитель, продюсер и совладелец музыкального лейбла Gazgolder представит зрителям телеканала НТВ свои лучшие хиты в акустическом варианте под аккомпанемент музыкантов.

      Маргулис вспомнил, как в первый раз оказался на концерте Басты и какое огромное впечатление на него, поклонника рок-музыки, произвел артист. Неоднократно Евгений Шулимович признавался, что Баста — один из тех немногих современных исполнителей, которых он очень ждал к себе в гости.

      Зрителей и поклонников Василия Вакуленко ждет живое исполнение песен, ставших хитами, — это «Сансара», «Обернись», «Выпускной», «Чистый кайф». Лирические композиции рэпер пел с особой теплотой: в зале находилась его жена Елена и друзья музыканта. Также артист исполнил кавер-версии песен группы «Калинов мост» и Михея.

      Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.

      Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в субботу, 21 октября, в 23:50.

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