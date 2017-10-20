Суд вынес приговор звезде фильма «Трансформеры» за пьяный дебош

В американском штате Джорджия суд вынес приговор актеру Шайе Лабафу, который в нетрезвом состоянии устроил скандал
из-за отказа полицейского дать ему сигарету.
Шайа Лабаф был арестован в июле за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение порядка. Суд вынес ему приговор, пишет Газета.Ru со ссылкой на иностранные СМИ.
Актеру назначены 100 часов общественных работ и год испытательного срока. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 2000 долларов. Также согласно предписанию суда Лабафу придется пройти курс по управлению гневом.
Сам актер и его представители пока не комментируют решение суда по этому делу. Между тем ранее актер извинился перед полицией за инцидент, который произошел в июле, и обещал решить свои проблемы с алкоголем.
Инцидент произошел 8 июля. Пьяный Шайа Лабаф подошел к полицейскому и попросил у него сигарету. Услышав отказ, он устроил скандал, разразился бранью и стал вести себя неадекватно. В результате офицер решил задержать звезду, но тот попытался сбежать. Задержали Лабафа уже в гостинице, откуда доставили в окружную тюрьму. Лабаф вышел на свободу под залог в 3500 долларов.
Это далеко не первый подобный скандал с участием знаменитости, прославившейся благодаря франшизе «Трансформеры». В 2015-м актер был задержан в Техасе за пьяный дебош, а в январе текущего года набросился на прохожего во время акции протеста против Дональда Трампа.
Актеру назначены 100 часов общественных работ и год испытательного срока. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 2000 долларов. Также согласно предписанию суда Лабафу придется пройти курс по управлению гневом.
Сам актер и его представители пока не комментируют решение суда по этому делу. Между тем ранее актер извинился перед полицией за инцидент, который произошел в июле, и обещал решить свои проблемы с алкоголем.
Инцидент произошел 8 июля. Пьяный Шайа Лабаф подошел к полицейскому и попросил у него сигарету. Услышав отказ, он устроил скандал, разразился бранью и стал вести себя неадекватно. В результате офицер решил задержать звезду, но тот попытался сбежать. Задержали Лабафа уже в гостинице, откуда доставили в окружную тюрьму. Лабаф вышел на свободу под залог в 3500 долларов.
Это далеко не первый подобный скандал с участием знаменитости, прославившейся благодаря франшизе «Трансформеры». В 2015-м актер был задержан в Техасе за пьяный дебош, а в январе текущего года набросился на прохожего во время акции протеста против Дональда Трампа.
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