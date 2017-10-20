Суд признал законным заочный арест сбежавшего продюсера «Седьмой студии»

Мосгорсуд признал законным заочный арест фигурантки дела Серебренникова продюсера Екатерины Вороновой.
Как сообщает ТАСС, СК РФ считает Воронову доверенным лицом режиссера. По версии следствия, продюсер уничтожила часть финансовой документации по делу, после чего покинула Россию на туристическом автобусе.
Из материалов дела: «В мае Воронова в целях сокрытия следов преступления покинула территорию РФ, выехав в Латвийскую Республику».
В настоящее время Воронова находится в розыске.
Напомним, Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». С 23 августа он находится под домашним арестом. Как сообщили адвокаты режиссера, более 30 деятелей культуры попросили отпустить режиссера из-под ареста под свое личное поручительство.
Из материалов дела: «В мае Воронова в целях сокрытия следов преступления покинула территорию РФ, выехав в Латвийскую Республику».
В настоящее время Воронова находится в розыске.
Напомним, Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». С 23 августа он находится под домашним арестом. Как сообщили адвокаты режиссера, более 30 деятелей культуры попросили отпустить режиссера из-под ареста под свое личное поручительство.
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