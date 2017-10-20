Полиция Лос-Анджелеса открыла расследование против продюсера Вайнштейна

Полиция
Лос-Анджелеса приступила к расследованию в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которого голливудские звезды обвиняют в сексуальных домогательствах.
Согласно сообщению полиции, расследование начато после допроса одной из возможных потерпевших.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», жертвой является 38-летняя итальянская актриса и модель. По предварительным данным, Вайнштейн в 2013 году проник в ее гостиничный номер и изнасиловал.
Официальные показания против Вайнштейна дали уже пять женщин, но истечение срока давности преступления может позволить продюсеру уйти от ответственности. Наибольшую опасность для него представляет как раз случай с итальянкой.
Напомним, что после скандала Вайнштейна выгнали из собственной компании, продюсера покинула жена.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», жертвой является 38-летняя итальянская актриса и модель. По предварительным данным, Вайнштейн в 2013 году проник в ее гостиничный номер и изнасиловал.
Официальные показания против Вайнштейна дали уже пять женщин, но истечение срока давности преступления может позволить продюсеру уйти от ответственности. Наибольшую опасность для него представляет как раз случай с итальянкой.
Напомним, что после скандала Вайнштейна выгнали из собственной компании, продюсера покинула жена.
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