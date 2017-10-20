Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных

    Полиция Лос-Анджелеса открыла расследование против продюсера Вайнштейна

    комментировать
    Полиция <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> открыла расследование против продюсера Вайнштейна

    Полиция Лос-Анджелеса открыла расследование против продюсера Вайнштейна

    Полиция <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> открыла расследование против продюсера Вайнштейна
  • Фото: Associated Press © 2017, Richard Shotwell

    • Полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которого голливудские звезды обвиняют в сексуальных домогательствах.

    Согласно сообщению полиции, расследование начато после допроса одной из возможных потерпевших.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», жертвой является 38-летняя итальянская актриса и модель. По предварительным данным, Вайнштейн в 2013 году проник в ее гостиничный номер и изнасиловал.

    Официальные показания против Вайнштейна дали уже пять женщин, но истечение срока давности преступления может позволить продюсеру уйти от ответственности. Наибольшую опасность для него представляет как раз случай с итальянкой.

    смотретьХарви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company
    Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company
    Напомним, что после скандала Вайнштейна выгнали из собственной компании, продюсера покинула жена.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru