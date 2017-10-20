СМИ: Минтранс снизит количество обязательных для авиакомпаний самолетов до трех

Сейчас, чтобы авиакомпанию допустили до регулярных рейсов, у нее в парке должно быть минимум восемь самолетов. Теперь Минтранс предлагает снизить планку до трех, но только если все они российского производства. Об этом пишет газета «Ведомости».

Собеседники издания говорят, что прежде всего требования смягчают в интересах авиакомпании «Азимут», которая начала работать в конце сентября. Пока у нее в парке четыре самолета Sukhoi Superjet.



Совладелец «Азимута» Виталий Ванцев, он же возглавляет совет директоров московского аэропорта «Внуково», объясняет: региональных самолетов иностранного производства, например, бразильской Embraer, можно взять в лизинг сразу штук 20, но получить сразу хотя бы восемь российских «Суперджетов» — нереально. А доступ к регулярным рейсам важен для авиакомпании тем, что позволяет претендовать на госсубсидии и начать самостоятельную продажу билетов, а не через агентов.