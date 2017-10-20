Новый сезон сериала «Пес» стал лидером прайм-тайма

2 октября телеканал НТВ начал показ премьерных серий детективного сериала «Пес». Новые эпизоды популярного сериала о полицейском и его четвероногом коллеге выходили с понедельника по пятницу в 21:40. С самого старта проект демонстрировал положительную динамику по доле в целевой аудитории 18+.
В России средняя доля сериала составила 14,8%. Особое внимание сериалу уделили московские зрители. Средняя доля в Москве составила 15,7%, а серия, вышедшая 11 октября, достигла доли 20,7%.
Со второй недели показа сериал обеспечил телеканалу лидерство в московском прайм-тайме, в слоте 21:40–23:50 со средней долей 16,8% и обошел такие проекты, как «Гостиница Россия», «Спящие», «Бумеранг» и «Наживка для ангела».
Напомним, в центре истории сериала «Пес» полицейский Максим Максимов (Никита Панфилов) и его четвероногий коллега — овчарка по имени Пес. По сюжету главный герой попадает в сложную ситуацию — лишается работы, друзей, денег, любимой женщины и начинает пить. На месте преступления он находит раненую собаку. Максим забирает пса домой и обретает друга. Бывший оперативник переквалифицируется в кинолога, который вместе с собакой-полицейским начинает вести расследования.
Со второй недели показа сериал обеспечил телеканалу лидерство в московском прайм-тайме, в слоте 21:40–23:50 со средней долей 16,8% и обошел такие проекты, как «Гостиница Россия», «Спящие», «Бумеранг» и «Наживка для ангела».
Напомним, в центре истории сериала «Пес» полицейский Максим Максимов (Никита Панфилов) и его четвероногий коллега — овчарка по имени Пес. По сюжету главный герой попадает в сложную ситуацию — лишается работы, друзей, денег, любимой женщины и начинает пить. На месте преступления он находит раненую собаку. Максим забирает пса домой и обретает друга. Бывший оперативник переквалифицируется в кинолога, который вместе с собакой-полицейским начинает вести расследования.
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