Минтруд предложил выдавать подарок каждому новорожденному

В России каждому новорожденному предлагают выдавать подарок от государства.
Минтруд выступил с такой идеей по случаю объявленного в России Десятилетия детства, пишет газета «Известия».
Вручать подарки хотят матерям прямо на выходе из роддома. Среди вариантов: ползунки, подгузники, бутылочки, соски и погремушки. По задумке, товары должны быть российского производства. Проект в Минэкономразвития уже согласовали. Правда, пока не утвердили, за чей счет все это будет покупаться. Федеральные власти считают, что деньги должны искать регионы.
Вручать подарки хотят матерям прямо на выходе из роддома. Среди вариантов: ползунки, подгузники, бутылочки, соски и погремушки. По задумке, товары должны быть российского производства. Проект в Минэкономразвития уже согласовали. Правда, пока не утвердили, за чей счет все это будет покупаться. Федеральные власти считают, что деньги должны искать регионы.
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