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    Минтруд предложил выдавать подарок каждому новорожденному. беременность и роды, дети и подростки, подарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтруд предложил выдавать подарок каждому новорожденному

    Минтруд предложил выдавать подарок каждому новорожденному

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    Минтруд предложил выдавать подарок каждому новорожденному

    Минтруд предложил выдавать подарок каждому новорожденному

    Минтруд предложил выдавать подарок каждому новорожденному

      В России каждому новорожденному предлагают выдавать подарок от государства.

      Минтруд выступил с такой идеей по случаю объявленного в России Десятилетия детства, пишет газета «Известия».

      Вручать подарки хотят матерям прямо на выходе из роддома. Среди вариантов: ползунки, подгузники, бутылочки, соски и погремушки. По задумке, товары должны быть российского производства. Проект в Минэкономразвития уже согласовали. Правда, пока не утвердили, за чей счет все это будет покупаться. Федеральные власти считают, что деньги должны искать регионы.

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