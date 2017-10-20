В Госдуму внесен законопроект о «народных инспекторах»

В Госдуму внесен законопроект, внедряющий институт так называемых народных инспекторов.
Согласно документу, административные наказания за отдельные нарушения правил ПДД будут выноситься без составления протокола при условии самостоятельного фиксирования нарушения на видео.
Из документа: «Законопроектом предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения».
Ранее сообщалось, что пешеходы и другие водители смогут снимать на различные устройства, видеофиксаторы или мобильные телефоны такие нарушения, как езда по встречной полосе, агрессивное вождение или создание аварийных ситуаций на дороге. На основании роликов будут налагаться штрафы.
По словам властей, поставлена задача в ближайшие семь лет сократить смертность на российских дорогах в два раза.
Из документа: «Законопроектом предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения».
Ранее сообщалось, что пешеходы и другие водители смогут снимать на различные устройства, видеофиксаторы или мобильные телефоны такие нарушения, как езда по встречной полосе, агрессивное вождение или создание аварийных ситуаций на дороге. На основании роликов будут налагаться штрафы.
По словам властей, поставлена задача в ближайшие семь лет сократить смертность на российских дорогах в два раза.
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