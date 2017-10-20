Задержан полицейский, сбивший ребенка на переходе в Коломне

Следователи задержали
34-летенго полицейского, который сбил мальчика накануне днем на пешеходном переходе в Подмосковье.
В Следственном комитете сообщили о задержании сотрудника полиции, который, находился за рулем автомобиля, сбившего ребенка в Коломне. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемого.
Уголовное дело после ДТП было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Известно, что полицейский, сбивший ребенка, находился в отпуске. По данным ТАСС, в ходе допроса он признал свою вину в случившемся.
Напомним, авария случилась накануне на улице Спирина в Коломенском городском округе. ДТП попало на видео. Пострадавший мальчик был госпитализирован с различными травмами.
Уголовное дело после ДТП было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Известно, что полицейский, сбивший ребенка, находился в отпуске. По данным ТАСС, в ходе допроса он признал свою вину в случившемся.
Напомним, авария случилась накануне на улице Спирина в Коломенском городском округе. ДТП попало на видео. Пострадавший мальчик был госпитализирован с различными травмами.
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