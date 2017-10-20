Электричка сбила женщину в Подмосковье

ЧП произошло возле железнодорожной станции «Снегири» на Рижском направлении — электричка сбила женщину на путях. Пострадавшая доставлена в больницу.
В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что женщина выжила после наезда электрички, она госпитализирована. Инцидент произошел сегодня рано утром. Женщина переходила пути по пешеходному настилу перед приближающимся поездом. Машинист пытался избежать наезда и применил экстренное торможение, но электричка не успела остановиться, передает «Интерфакс».
Пресс-служба Московской железной дороги: «Сегодня в 6:25 на станции „Снегири“ Рижского направления МЖД, по предварительным данным, женщина переходила железную дорогу по пешеходному настилу перед близко идущим поездом. Машинист пригородного электропоезда 6002 сообщением Шаховская — Москва применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы, однако избежать травмирования не удалось».
Железнодорожные работники вызвали на место медиков. Пострадавшую доставили в больницу. В результате ЧП электричка простояла возле станции около 20 минут, в связи с этим произошел сбой в движении поездов. Пригородные поезда в Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами. В МЖД предпринимают меры, чтобы сократить опоздания.
Пресс-служба Московской железной дороги: «Чтобы не осложнять ситуацию с движением, вызванную скоплением поездов на линии, в расписание электричек были внесены точечные корректировки — несколько пригородных поездов выполнят укороченные рейсы».
Пресс-служба Московской железной дороги: «Сегодня в 6:25 на станции „Снегири“ Рижского направления МЖД, по предварительным данным, женщина переходила железную дорогу по пешеходному настилу перед близко идущим поездом. Машинист пригородного электропоезда 6002 сообщением Шаховская — Москва применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы, однако избежать травмирования не удалось».
Железнодорожные работники вызвали на место медиков. Пострадавшую доставили в больницу. В результате ЧП электричка простояла возле станции около 20 минут, в связи с этим произошел сбой в движении поездов. Пригородные поезда в Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами. В МЖД предпринимают меры, чтобы сократить опоздания.
Пресс-служба Московской железной дороги: «Чтобы не осложнять ситуацию с движением, вызванную скоплением поездов на линии, в расписание электричек были внесены точечные корректировки — несколько пригородных поездов выполнят укороченные рейсы».
Комментарии