США впервые признали применение террористами химоружия в Сирии

Госдеп США впервые признал, что террористы, связанные с «Джебхат
ан-Нусрой» (запрещена в РФ), используют химическое оружие в сирийской провинции Идлиб.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя заявление американского внешнеполитического ведомства.
Игорь Конашенков, официальный представитель МО РФ: «Хочу обратить внимание, что это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами „Джебхат ан-Нусры“ химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях».
Также Конашенков опроверг заявление Госдепа о российских авиаударах по городу Идлиб в Сирии, сообщает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам в отличие от США и коалиции, добившихся „выдающейся победы“ в Ракке, попросту стерев ее с лица земли».
Игорь Конашенков, официальный представитель МО РФ: «Хочу обратить внимание, что это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами „Джебхат ан-Нусры“ химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях».
Также Конашенков опроверг заявление Госдепа о российских авиаударах по городу Идлиб в Сирии, сообщает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам в отличие от США и коалиции, добившихся „выдающейся победы“ в Ракке, попросту стерев ее с лица земли».
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