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Возвращение Мухтара

    США впервые признали применение террористами химоружия в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2017, Bassam Khabieh
    США впервые признали применение террористами химоружия в Сирии

    США впервые признали применение террористами химоружия в Сирии

    США впервые признали применение террористами химоружия в Сирии
  • Фото: Reuters © 2017, Bassam Khabieh

    • Госдеп США впервые признал, что террористы, связанные с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), используют химическое оружие в сирийской провинции Идлиб.

    Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя заявление американского внешнеполитического ведомства.

    Игорь Конашенков, официальный представитель МО РФ: «Хочу обратить внимание, что это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами „Джебхат ан-Нусры“ химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях».

    Также Конашенков опроверг заявление Госдепа о российских авиаударах по городу Идлиб в Сирии, сообщает «Интерфакс».

    Игорь Конашенков: «Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам в отличие от США и коалиции, добившихся „выдающейся победы“ в Ракке, попросту стерев ее с лица земли».

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