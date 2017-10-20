В Новом Уренгое авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В результате происшествия в аэропорту Нового Уренгоя, где Boeing 737 при посадке выкатился за пределы полосы, никто не пострадал.
Сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу: «Самолет, прибывший в Новый Уренгой из Москвы, незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал».
По сведениям ТАСС, в связи с этим происшествием аэропорт был закрыт в течение часа. Сейчас авиагавань уже принимает и отправляет самолеты в обычном режиме. Специалисты проведут проверку инцидента.
По сведениям ТАСС, в связи с этим происшествием аэропорт был закрыт в течение часа. Сейчас авиагавань уже принимает и отправляет самолеты в обычном режиме. Специалисты проведут проверку инцидента.
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