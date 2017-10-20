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Возвращение Мухтара

    В Новом Уренгое авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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    • Фото: byuratin0 / instagram.com
    В Новом Уренгое авиалайнер выкатился за пределы <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосы

    В Новом Уренгое авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

    В Новом Уренгое авиалайнер выкатился за пределы <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосы
  • Фото: byuratin0 / instagram.com

    • В результате происшествия в аэропорту Нового Уренгоя, где Boeing 737 при посадке выкатился за пределы полосы, никто не пострадал.

    Сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу: «Самолет, прибывший в Новый Уренгой из Москвы, незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал».

    По сведениям ТАСС, в связи с этим происшествием аэропорт был закрыт в течение часа. Сейчас авиагавань уже принимает и отправляет самолеты в обычном режиме. Специалисты проведут проверку инцидента.


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