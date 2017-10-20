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    Энергоснабжение Балтийска полностью восстановлено

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    Энергоснабжение Балтийска полностью восстановлено

    Энергоснабжение Балтийска полностью восстановлено

    Электроснабжение города Балтийска под Калининградом нарушенное из-за аварии на электроподстанции, полностью восстановлено.

    Об этом сообщили в компании «Янтарьэнерго», передает «Интерфакс».

    Анастасия Вольнова, пресс-секретарь «Янтарьэнерго»: «По данным диспетчерской службы „Янтарьэнерго“, в 04:44 по местному времени подано напряжение на все подстанции города. Свет есть у всех потребителей».

    Напомним, из-за аварии без света оставались десятки тысяч человек. По данным регионального главка МЧС, причиной сбоя стала неисправность электрооборудования и короткое замыкание. Возгорание произошло в электрощитовой на площади 6 квадратных метров. Оно было оперативно ликвидировано.

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