Энергоснабжение Балтийска полностью восстановлено

Электроснабжение города Балтийска под Калининградом нарушенное
из-за аварии на электроподстанции, полностью восстановлено.
Об этом сообщили в компании «Янтарьэнерго», передает «Интерфакс».
Анастасия Вольнова, пресс-секретарь «Янтарьэнерго»: «По данным диспетчерской службы „Янтарьэнерго“, в 04:44 по местному времени подано напряжение на все подстанции города. Свет есть у всех потребителей».
Напомним, из-за аварии без света оставались десятки тысяч человек. По данным регионального главка МЧС, причиной сбоя стала неисправность электрооборудования и короткое замыкание. Возгорание произошло в электрощитовой на площади 6 квадратных метров. Оно было оперативно ликвидировано.
Анастасия Вольнова, пресс-секретарь «Янтарьэнерго»: «По данным диспетчерской службы „Янтарьэнерго“, в 04:44 по местному времени подано напряжение на все подстанции города. Свет есть у всех потребителей».
Напомним, из-за аварии без света оставались десятки тысяч человек. По данным регионального главка МЧС, причиной сбоя стала неисправность электрооборудования и короткое замыкание. Возгорание произошло в электрощитовой на площади 6 квадратных метров. Оно было оперативно ликвидировано.
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