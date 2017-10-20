Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ

    В Кемерове задержали онлайн-торговца ворованным мороженым

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    В Кемерове задержали онлайн-торговца ворованным мороженым

    В Кемерове задержали <nobr>онлайн-торговца</nobr> ворованным мороженым

    Кемеровские полицейские раскрыли дело о регулярной краже мороженого с местного хладокомбината.

    Как сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские задержали грузчика предприятия, который воровал мороженое и продавал его через соцсети.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области: «Начальник службы безопасности одного из предприятий по производству мороженого заявил, что в соцсети обнаружил объявление о продаже товара их производства по цене ниже рыночной. Поставщик предлагал любое лакомство данного бренда под заказ».

    Полицейские установили личность мужчины, разместившего объявление. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина, который работал грузчиком на предприятии. Выяснилось, что он регулярно крал коробки с мороженым, попросту перебрасывая их через ограду перед уходом домой. А после забирал их и продавал. Злоумышленник за два месяца похитил около 40 коробок с мороженым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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