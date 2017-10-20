Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    Сборная России на WorldSkills завоевала 6 золотых медалей. ОАЭ, работа, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСборная России на WorldSkills завоевала 6 золотых медалей

    Сборная России на WorldSkills завоевала 6 золотых медалей

    комментировать
    Сборная России на WorldSkills завоевала 6 золотых медалей

    Сборная России на WorldSkills завоевала 6 золотых медалей

    Сборная России на WorldSkills завоевала 6 золотых медалей

      Российские участники на соревнованиях WorldSkills в ОАЭ завоевали сразу 11 медалей, причем больше половины из них — золотые.

      На крупнейшем в мире соревновании по профессиональному мастерству WorldSkills российская сборная завоевала 11 медалей, из них 6 золотые. В этом году состязание прошло в Абу-Даби и собрало почти полторы тысячи участников из 77 стран.

      Программа включала в себя несколько дисциплин, включая строительство, искусство, дизайн, промышленное производство и информационные технологии. В последней категории Россия получила больше всего наград.

      Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства, целью которого является популяризация рабочих профессий и стандартов профессиональной подготовки. Следующий национальный чемпионат по профессиональному мастерству состоится в Казани в 2018 году.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru