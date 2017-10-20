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    МВД Украины: Lexus раздавил пешеходов в Харькове, участвуя в уличной гонке

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    МВД Украины: Lexus раздавил пешеходов в Харькове, участвуя в уличной гонке

    МВД Украины: Lexus раздавил пешеходов в Харькове, участвуя в уличной гонке

    МВД Украины: Lexus раздавил пешеходов в Харькове, участвуя в уличной гонке

    Заместитель советника главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил новые подробности расследования автокатастрофы в Харькове, в результате которой пять человек погибли, шестеро получили ранения.

    В МВД Украины установили, что автомобиль, который в среду вечером задавил группу людей на тротуаре в Харькове, оказывается, принимал участие в так называемых уличных гонках.

    Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины: «На записях уличных камер наблюдения видно, что находившаяся за рулем Lexus Зайцева не пыталась затормозить. Lexus, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову».

    По словам Геращенко, водитель второго автомобиля, принимавшего участие в гонках, должен рассматриваться следствием в качестве свидетеля. Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

    Антон Геращенко, «Следствие теперь должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в „покатушках“. Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание».

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    Видео смертельного ДТП с Lexus в Харькове выложили в Сеть
    Напомним, автокатастрофа в центре Харькова произошла вечером 18 октября. Lexus RX, двигавшийся на красный свет, врезался в Volkswagen Touareg, а потом на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате, по уточненным данным, погибли пять человек, еще шестеро, включая беременную женщину, были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

    За рулем автомобиля находилась 20-летняя студентка. Дорогой внедорожник принадлежит ее отчиму. девушка задержана. Давать показания она отказалась, сославшись на соответствующую статью Конституции. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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    В Харькове внедорожник на полной скорости протаранил группу пешеходов
    В МВД Украины заявили, что причиной катастрофы стали привычная «молодая лихость» и чувство вседозволенности от «крутой» машины.

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