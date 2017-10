Глава «Роскино» рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

смотреть Вайнштейн-гейт: рассказы женщин о домогательствах стали всемирной акцией

В интервью изданию The Hollywood Reporter российская телеведущая и кинокритик, генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе рассказала, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна.Мцитуридзе рассказала, что впервые встретилась с Вайнштейном во время работы над интервью с актером Джорджем Клуни в Берлине, в 2003 году. По словам ведущей, Вайнштейн тогда заявил ей, что интересуется русской культурой и предложил ей поужинать в номере его гостиницы., генеральный директор «Роскино»: «Я была удивлена и сказала ему, довольно иронично, что, конечно, это будет большой честью, но боюсь, что мой молодой человек будет недоволен нашим культурным диалогом. Но если Вайнштейн решит пригласить на встречу и его, то проблем не будет».По словам Мцитуридзе, Вайнштейн был ошеломлен таким ответом. Он записал номер своего сотового телефона и заявил, что ждет ее звонка. Позже Мцитуридзе не раз участвовала в тех же мероприятиях, что и Харви Вайнштейн, и он регулярно спрашивал, когда она ему позвонит. А в 2004 году Вайнштейн пригласил Мцитуридзе на деловую встречу в своем номере, но она предложила вместо этого побеседовать в кафе. В назначенное время продюсер в кафе не появился, но прислал на встречу своего помощника, который сообщил, что Вайнштейн якобы плохо себя чувствует и попросил подняться в номер американца, чтобы решить все вопросы там.: «Помощник сказал, что он к нам присоединится, так что я поднялась. Но когда я оказалась в номере Вайнштейна, то увидела, что стол сервирован для двух персон, а помощник неожиданно исчез».Продюсер встретил ее в банном халате и предложил сделать ему массаж. Девушке удалось покинуть номер через несколько минут, когда пришел официант, принесщий лед для шампанского.Глава «Роскино» призналась, что эта история и поведение Вайнштейна вызывают у нее глубокое отвращение.: «Я понятия не имела, что это его обычная манера в общении с женщинами… Я уверена, что пострадавшие от насилия, вне зависимости от того, известны они или нет, заслуживают симпатии и поддержки».Напомним, на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала журналистское расследование, в котором говорилось, что Вайнштейн в течение почти 30 лет преследовал женщин , добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте.Этот скандал уже назвали самым громким в истории Голливуда. Вайнштейна исключили из состава Американской академии киноискусств. Продюсеру пришлось покинуть основанную им и его братом Бобом кинокомпанию The Weinstein Company. Несколько женщин обвинили продюсера в изнасиловании. Другие, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу , а также британская актриса Лина Хиди , известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», рассказали, что подвергались сексуальному домогательству.