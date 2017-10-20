Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Кадыров рассказал о вывозе 15 россиян из горячих точек в Сирии

    комментировать
    • Фото: kadyrov_95 / instagram.com
    Кадыров рассказал о вывозе 15 россиян из горячих точек в Сирии

    Кадыров рассказал о вывозе 15 россиян из горячих точек в Сирии

    Кадыров рассказал о вывозе 15 россиян из горячих точек в Сирии
  • Фото: kadyrov_95 / instagram.com

    • В Сирии разыскали и вывезли на безопасную территорию четверых россиянок и 11 детей.

    Глава Чеченской Республики опубликовал в соцсетях сообщение, в котором говорится, что пятнадцать российских граждан, в числе которых 11 несовершеннолетних детей, найдены в горячих точках Сирии и вывезены на территорию, подконтрольную сирийским властям.

    Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «Среди освобожденных уроженка Чечни Роза Юшаева и ее четыре сына Алекс, Кант, Таг, Бадр в возрасте от одного до семи лет. Также доставлены в безопасное место три уроженки Дагестана и их семеро детей. Это Замидат Абакарова и ее дети Айна, Хузейфа, Марьям от одного до десяти лет. В группе освобожденных Муслимат Курбарова и ее трехмесячная дочь Алия, Наида Шайхахмедова и ее дети Аскар и Раксана в возрасте от 1 до 2 лет, возвращается и Мухаммад Нурмагомедов (10 лет)».

    Поисками и освобождением российских граждан на территории Сирии занимался представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Для вывоза российских граждан на безопасную территорию был предоставлен самолет ВКС России, пишет ТАСС.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru