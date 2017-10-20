В Коломне полицейский сбил ребенка на переходе

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, сбившего на пешеходном переходе
11-летнего мальчика.
Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области, ДТП произошло в Коломне днем, 19 октября.
В МВД сообщили, что находившийся в отпуске сотрудник полиции на своем личном автомобиле сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами и ушибами. Ведется расследование происшествия.
Сообщение пресс-службы СК РФ: «Следственным отделом по городу Коломна возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции по ч. 1 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“».
В МВД сообщили, что находившийся в отпуске сотрудник полиции на своем личном автомобиле сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами и ушибами. Ведется расследование происшествия.
Сообщение пресс-службы СК РФ: «Следственным отделом по городу Коломна возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции по ч. 1 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“».
Комментарии