Могут ли акции протеста в Киеве перерасти в третий Майдан: мнение эксперта

Киев в четверг вновь походил на пороховую бочку. Днем у здания парламента собрались около тысячи активистов. Акция хоть и проходила мирно, но необходимый эффект на депутатов все же произвела.
На третий день «Михомайдана», так акцию называют в честь главного зачинщика — Михаила Саакашвили, народные избранники приняли ключевые законы, на которых так настаивала оппозиция. В Конституционный суд Украины отправлен документ об отмене депутатской неприкосновенности, а также началось рассмотрение избирательного законодательства.
Казалось бы, конфликт исчерпан: чего хотели — добились, можно собирать палатки и по домам. Но не тут-то было. Вечером активисты двинулись маршем к президентской администрации. Они скандировали лозунг: «Банду долой». Но на штурм идти так и не рискнули. Группа гонцов передала коменданту законопроект о создании антикоррупционного суда на Украине, а потом мирно вернулась в палаточный городок.
Многие эксперты сравнивают происходящее сейчас в Киеве с событиями четырехлетней давности, когда тоже все начиналось с митингов. Потом появился палаточный лагерь и полевая кухня, а затем и начались столкновения с «Беркутом», закончившиеся кровавым переворотом. Эксперты рассуждают, насколько вероятны прогнозы о том, что нынешние протесты перейдут в третий Майдан.
Алексей Якубин, украинский политолог: «Это только кажущаяся схожесть. Масштабы того и другого митинга разные. Не стоит забывать, и о том, что 2013 году был митинг студентов, которые вышли на акцию, возмущаясь неподписанием Януковичем договора о евроинтеграции. На тот момент ситуация была немного другой. Тогда Украина находилась в ситуации экономического роста. Митинг же, который проходит у здания Рады сейчас, кардинально отличается. Во-первых, большинство граждан, а по данным соцопросов это 70%, — считают, что Украина движется в неправильном направлении. Плюс нет такого оптимистического ожидания от будущего, нет экономического роста. А это ведет к тому, что жители относятся к таким массовым мероприятиям, как к угрозе. А еще важно то, что сами по себе те цели, которые выдвинули депутаты, не находятся в списке приоритетов для большинства граждан Украины».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Казалось бы, конфликт исчерпан: чего хотели — добились, можно собирать палатки и по домам. Но не тут-то было. Вечером активисты двинулись маршем к президентской администрации. Они скандировали лозунг: «Банду долой». Но на штурм идти так и не рискнули. Группа гонцов передала коменданту законопроект о создании антикоррупционного суда на Украине, а потом мирно вернулась в палаточный городок.
Многие эксперты сравнивают происходящее сейчас в Киеве с событиями четырехлетней давности, когда тоже все начиналось с митингов. Потом появился палаточный лагерь и полевая кухня, а затем и начались столкновения с «Беркутом», закончившиеся кровавым переворотом. Эксперты рассуждают, насколько вероятны прогнозы о том, что нынешние протесты перейдут в третий Майдан.
Алексей Якубин, украинский политолог: «Это только кажущаяся схожесть. Масштабы того и другого митинга разные. Не стоит забывать, и о том, что 2013 году был митинг студентов, которые вышли на акцию, возмущаясь неподписанием Януковичем договора о евроинтеграции. На тот момент ситуация была немного другой. Тогда Украина находилась в ситуации экономического роста. Митинг же, который проходит у здания Рады сейчас, кардинально отличается. Во-первых, большинство граждан, а по данным соцопросов это 70%, — считают, что Украина движется в неправильном направлении. Плюс нет такого оптимистического ожидания от будущего, нет экономического роста. А это ведет к тому, что жители относятся к таким массовым мероприятиям, как к угрозе. А еще важно то, что сами по себе те цели, которые выдвинули депутаты, не находятся в списке приоритетов для большинства граждан Украины».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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