Журналист НТВ побывал в самой трезвой деревне страны

В России подведены итоги конкурса на самую трезвую деревню. Где находится
село-победитель и почему оно неожиданно опустело? Можно ли сделать так, чтобы российские деревни стали действительно трезвыми?
Село Кленовское Свердловской области недавно победило в конкурсе «Самое трезвое село». Корреспондент НТВ Алексей Поляков решил выяснить, неужели действительно в глубинке есть целый населенный пункт трезвенников, что за люди там живут, и как изменилась их жизнь после получения почетного титула.
Свердловская область, село Кленовское. Отныне и документально, это самое трезвое село. Так на конкурсе решили. В центре самого трезвого села, как и в тысячах пьющих, храм, стела и аж три магазина. Ассортимент в них, и правда, непривычный для деревни: алкоголя нет. Но стоит перейти дорогу, и оказываешься, как будто в другой, уже не самой трезвой, деревне.
Сергей Трахалёв, продавец: «А недавно вот там валялся один „победитель конкурса“. Дверь открыть не могли. В окошко стучат, говорят: „Дверь открыть не можем“».
В ассортименте этого магазина есть даже элитный виски за 1400 рублей. А альтруизм конкурентов продавцы объясняют просто: у них лицензия на алкоголь закончилась. И где правда — на той стороне дороги, или на этой — вопрос спорный.
В прошлом году в конкурсе на самое трезвое село Кленовское заняло второе место. Получили 100 тысяч и на эти деньги купили тренажёры. Триста тысяч призовых рублей этого года тоже пойдут на спорт. А еще в Кленовском совхоз, который чудом не пропили в девяностых, здесь работает. И не просто работает, но и дает премии за трезвость. Месяц без запоев — лови прибавку к зарплате.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Свердловская область, село Кленовское. Отныне и документально, это самое трезвое село. Так на конкурсе решили. В центре самого трезвого села, как и в тысячах пьющих, храм, стела и аж три магазина. Ассортимент в них, и правда, непривычный для деревни: алкоголя нет. Но стоит перейти дорогу, и оказываешься, как будто в другой, уже не самой трезвой, деревне.
Сергей Трахалёв, продавец: «А недавно вот там валялся один „победитель конкурса“. Дверь открыть не могли. В окошко стучат, говорят: „Дверь открыть не можем“».
В ассортименте этого магазина есть даже элитный виски за 1400 рублей. А альтруизм конкурентов продавцы объясняют просто: у них лицензия на алкоголь закончилась. И где правда — на той стороне дороги, или на этой — вопрос спорный.
В прошлом году в конкурсе на самое трезвое село Кленовское заняло второе место. Получили 100 тысяч и на эти деньги купили тренажёры. Триста тысяч призовых рублей этого года тоже пойдут на спорт. А еще в Кленовском совхоз, который чудом не пропили в девяностых, здесь работает. И не просто работает, но и дает премии за трезвость. Месяц без запоев — лови прибавку к зарплате.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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