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    Масштабный пожар на складе в Екатеринбурге потушен

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    Масштабный пожар на складе в Екатеринбурге потушен

    Масштабный пожар на складе в Екатеринбурге потушен

    Сотрудники МЧС потушили горящий склад в Екатеринбурге, площадь пожара составила 2 тысячи метров.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «В Екатеринбурге пожар на складе на улице Минометчиков потушен. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции склада и сильный ветер».

    Пострадавших нет. По сведениям ТАСС, на складе хранились составляющие для производства мучных изделий. Причину возникновения возгорания установят сотрудники пожарной лаборатории.

    В этот же вечер в Екатеринбурге произошел еще один крупный пожар. Сгорел двухэтажный деревянный расселенный барак, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Сотрудники МЧС справились с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.

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