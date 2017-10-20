Масштабный пожар на складе в Екатеринбурге потушен

Сотрудники МЧС потушили горящий склад в Екатеринбурге, площадь пожара составила 2 тысячи метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «В Екатеринбурге пожар на складе на улице Минометчиков потушен. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции склада и сильный ветер».
Пострадавших нет. По сведениям ТАСС, на складе хранились составляющие для производства мучных изделий. Причину возникновения возгорания установят сотрудники пожарной лаборатории.
В этот же вечер в Екатеринбурге произошел еще один крупный пожар. Сгорел двухэтажный деревянный расселенный барак, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Сотрудники МЧС справились с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.
Пострадавших нет. По сведениям ТАСС, на складе хранились составляющие для производства мучных изделий. Причину возникновения возгорания установят сотрудники пожарной лаборатории.
В этот же вечер в Екатеринбурге произошел еще один крупный пожар. Сгорел двухэтажный деревянный расселенный барак, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Сотрудники МЧС справились с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.
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