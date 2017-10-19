Таксист умышленно сбил полицейского у аэропорта Домодедово

Водитель такси сбил полицейского, пытавшегося проверить у него документы, и провез правоохранителя несколько метров на капоте машины.
У здания аэропорта Домодедово таксист сбил сотрудника полиции, пытавшегося проверить у него документы.
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «Сотрудник патрульно-постовой службы подошел к гражданину, предлагающему услуги такси, представился и попросил предоставить документы для проверки. Вместо этого водитель сел в припаркованный автомобиль Honda и заблокировал дверь. После того, как полицейский встал перед машиной и заблокировал движение, водитель совершил наезд на сотрудника, протащив его несколько метров на капоте».
По предварительной информации, постовой не пострадал и попытался все же задержать нарушителя. В МВД сообщили, что скрыться злоумышленнику помог еще один мужчина, препятствовавший действиям полицейского, цитирует ТАСС. Оба нарушителя скрылись с места происшествия на автомобилях.
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «Обе автомашины обнаружены, личности злоумышленников установлены, ведется их розыск».
Ведется проверка по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «Сотрудник патрульно-постовой службы подошел к гражданину, предлагающему услуги такси, представился и попросил предоставить документы для проверки. Вместо этого водитель сел в припаркованный автомобиль Honda и заблокировал дверь. После того, как полицейский встал перед машиной и заблокировал движение, водитель совершил наезд на сотрудника, протащив его несколько метров на капоте».
По предварительной информации, постовой не пострадал и попытался все же задержать нарушителя. В МВД сообщили, что скрыться злоумышленнику помог еще один мужчина, препятствовавший действиям полицейского, цитирует ТАСС. Оба нарушителя скрылись с места происшествия на автомобилях.
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «Обе автомашины обнаружены, личности злоумышленников установлены, ведется их розыск».
Ведется проверка по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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