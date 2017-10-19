Город Балтийск Калининградской области остался без света

Из-за аварии на подстанции без электроснабжения оказались жители всего города Балтийска. Ведутся восстановительные работы.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Янтарьэнерго», причиной отключения электроснабжения города Балтийска стал технологический сбой на подстанции.
Сообщение пресс-службы компании «Янтарьэнерго»: «В Балтийске в 18:38 по местному времени (19:38 по Москве) произошло технологическое нарушение на подстанции „Балтийск“. Подстанция принадлежит „Оборонэнерго“, питает весь город Балтийск».
Ведутся восстановительные работы. Также в результате сбоя было нарушено электроснабжение Приморска, но сейчас подача электроэнергии в город уже восстановлена по резервным линиям.
А в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что отключение света не отразилось на боеготовности флота.
Роман Мартов, представитель пресс-службы Балтийского флота: «Все объекты Балтийского флота в этом районе переключены на автономные источники питания».
В областном Минздраве также сообщили, что ситуация под контролем: в Центральной районной больнице в Балтийске произвели переключение на резервные источники электропитания.
Сообщение пресс-службы компании «Янтарьэнерго»: «В Балтийске в 18:38 по местному времени (19:38 по Москве) произошло технологическое нарушение на подстанции „Балтийск“. Подстанция принадлежит „Оборонэнерго“, питает весь город Балтийск».
Ведутся восстановительные работы. Также в результате сбоя было нарушено электроснабжение Приморска, но сейчас подача электроэнергии в город уже восстановлена по резервным линиям.
А в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что отключение света не отразилось на боеготовности флота.
Роман Мартов, представитель пресс-службы Балтийского флота: «Все объекты Балтийского флота в этом районе переключены на автономные источники питания».
В областном Минздраве также сообщили, что ситуация под контролем: в Центральной районной больнице в Балтийске произвели переключение на резервные источники электропитания.
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