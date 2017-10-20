Прощай, «макаров»!
ТВ-Эфир
Прощай, «макаров»!
    Участники шоу «Ты супер! Танцы» отправились на урок музыкального рисования. Ты супер Танцы, дети и подростки, знаменитости, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники шоу «Ты супер! Танцы» отправились на урок музыкального рисования

    Участники шоу «Ты супер! Танцы» отправились на урок музыкального рисования

    комментировать
    Участники шоу «Ты супер! Танцы» отправились на урок музыкального рисования

    Участники шоу «Ты супер! Танцы» отправились на урок музыкального рисования

    Участники шоу «Ты супер! Танцы» отправились на урок музыкального рисования

      Не терять интерес к жизни и, несмотря ни на что, уметь находить в ней светлые краски, учились участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы». Они отправились на мастер-класс к очень интересному художнику.

      Свой мастер-класс художник Константин Мирошник начал необычно: с песни про собаку. Рисовать ребят Константин учил экспресс-методом. При таком подходе нужно не задумываться о выборе цветов и красок и довериться интуиции. Как передает корреспондент НТВ Анастасия Пак, проходит буквально 20 минут, и картина готова.

      Юные танцоры начали рисовать свои варианты ночного моря. Под гитарный аккомпанемент получалось быстро и весело.

      Мария Никитенко, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я научилась рисовать разное море. Рисовала только черными красками, а теперь получилось и светлыми».

      Видеть в жизни светлые краски Маше Никитенко вообще не очень просто. Ее история кажется слишком страшной, чтобы быть правдой.

      Мария Никитенко: «Из-за того, что мама не захотела жить с папой, папа решил ее зарезать».

      Их семья не была счастливой. Отец пил, скандалил, дрался. Когда жена решила уйти, избил ее, но потом вдруг пошел на мировую.

      Мария Никитенко: «Папа сказал маме то, что он продал машину и может поехать с мамой, купить вещи. Мама уехала с ним и не вернулась… А потом раздался телефонный звонок. Последний. Ночью мы ее искали и не нашли. Потом у нее осталось чуть-чуть дыхания и она позвонила бабушке и сказала, что она в лесополосе».

      Участвуя в проекте, Маша научилась не думать о прошлом и радоваться тому, что происходит в жизни сегодня. Детские работы останутся ребятам на память. А художник Константин Мирошник пообещал следить за судьбой ребят на проекте «Ты супер! Танцы» и болеть за каждого участника.

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в эту субботу, 21 октября, в 20:00 на телеканале НТВ.

      Новости по теме

      «Ты супер! Танцы»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru