Участники шоу «Ты супер! Танцы» отправились на урок музыкального рисования

Не терять интерес к жизни и, несмотря ни на что, уметь находить в ней светлые краски, учились участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы». Они отправились на
мастер-класс к очень интересному художнику.
Свой мастер-класс художник Константин Мирошник начал необычно: с песни про собаку. Рисовать ребят Константин учил экспресс-методом. При таком подходе нужно не задумываться о выборе цветов и красок и довериться интуиции. Как передает корреспондент НТВ Анастасия Пак, проходит буквально 20 минут, и картина готова.
Юные танцоры начали рисовать свои варианты ночного моря. Под гитарный аккомпанемент получалось быстро и весело.
Мария Никитенко, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я научилась рисовать разное море. Рисовала только черными красками, а теперь получилось и светлыми».
Видеть в жизни светлые краски Маше Никитенко вообще не очень просто. Ее история кажется слишком страшной, чтобы быть правдой.
Мария Никитенко: «Из-за того, что мама не захотела жить с папой, папа решил ее зарезать».
Их семья не была счастливой. Отец пил, скандалил, дрался. Когда жена решила уйти, избил ее, но потом вдруг пошел на мировую.
Мария Никитенко: «Папа сказал маме то, что он продал машину и может поехать с мамой, купить вещи. Мама уехала с ним и не вернулась… А потом раздался телефонный звонок. Последний. Ночью мы ее искали и не нашли. Потом у нее осталось чуть-чуть дыхания и она позвонила бабушке и сказала, что она в лесополосе».
Участвуя в проекте, Маша научилась не думать о прошлом и радоваться тому, что происходит в жизни сегодня. Детские работы останутся ребятам на память. А художник Константин Мирошник пообещал следить за судьбой ребят на проекте «Ты супер! Танцы» и болеть за каждого участника.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в эту субботу, 21 октября, в 20:00 на телеканале НТВ.
Юные танцоры начали рисовать свои варианты ночного моря. Под гитарный аккомпанемент получалось быстро и весело.
Мария Никитенко, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я научилась рисовать разное море. Рисовала только черными красками, а теперь получилось и светлыми».
Видеть в жизни светлые краски Маше Никитенко вообще не очень просто. Ее история кажется слишком страшной, чтобы быть правдой.
Мария Никитенко: «Из-за того, что мама не захотела жить с папой, папа решил ее зарезать».
Их семья не была счастливой. Отец пил, скандалил, дрался. Когда жена решила уйти, избил ее, но потом вдруг пошел на мировую.
Мария Никитенко: «Папа сказал маме то, что он продал машину и может поехать с мамой, купить вещи. Мама уехала с ним и не вернулась… А потом раздался телефонный звонок. Последний. Ночью мы ее искали и не нашли. Потом у нее осталось чуть-чуть дыхания и она позвонила бабушке и сказала, что она в лесополосе».
Участвуя в проекте, Маша научилась не думать о прошлом и радоваться тому, что происходит в жизни сегодня. Детские работы останутся ребятам на память. А художник Константин Мирошник пообещал следить за судьбой ребят на проекте «Ты супер! Танцы» и болеть за каждого участника.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в эту субботу, 21 октября, в 20:00 на телеканале НТВ.
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