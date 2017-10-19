Невский
ТВ-Эфир
Невский

    В Екатеринбурге тушат грандиозный пожар

    комментировать
    В Екатеринбурге тушат грандиозный пожар

    В Екатеринбурге тушат грандиозный пожар

    В Екатеринбурге тушат грандиозный пожар
  • Фото: Арсений Карнаухов /vk.com

    • Огнем охвачены 2 тысячи метров территории склада в Екатеринбурге.

    Пожар вспыхнул в одноэтажном складском помещении на улице Миномётчиков в Екатеринбурге. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 2 тысячи метров.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «В тушении пожара задействованы 40 человек, 11 единиц пожарно-спасательной техники. Координацию действий сил и средств на месте пожара осуществляет штаб пожаротушения. Созданы 2 боевых участка, усилия которых направлены на тушение пожара и защиту находящегося рядом склада».

    Сообщений о пострадавших не поступало.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru