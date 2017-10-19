В Екатеринбурге тушат грандиозный пожар

Огнем охвачены 2 тысячи метров территории склада в Екатеринбурге.
Пожар вспыхнул в одноэтажном складском помещении на улице Миномётчиков в Екатеринбурге. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 2 тысячи метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «В тушении пожара задействованы 40 человек, 11 единиц пожарно-спасательной техники. Координацию действий сил и средств на месте пожара осуществляет штаб пожаротушения. Созданы 2 боевых участка, усилия которых направлены на тушение пожара и защиту находящегося рядом склада».
Сообщений о пострадавших не поступало.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «В тушении пожара задействованы 40 человек, 11 единиц пожарно-спасательной техники. Координацию действий сил и средств на месте пожара осуществляет штаб пожаротушения. Созданы 2 боевых участка, усилия которых направлены на тушение пожара и защиту находящегося рядом склада».
Сообщений о пострадавших не поступало.
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