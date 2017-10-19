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    «Зенит» расправился с «Русенборгом» в Лиге Европы

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    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    «Зенит» расправился с «Русенборгом» в Лиге Европы

    «Зенит» расправился с «Русенборгом» в Лиге Европы

    «Зенит» расправился с «Русенборгом» в Лиге Европы
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

    • Петербургский «Зенит» уверенно переиграл норвежский «Русенборг» благодаря хет-трику Эмилиано Ригони.

    Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    Настоящим героем матча стал Эмилиано Ригони. Уже на 60-й секунде он вывел «Зенит» вперед. На 68-й минуте аргентинский полузащитник удвоил преимущество хозяев. А на 75-й минуте Ригони оформил хет-трик. Гол престижа на 88-й минуте забил Поль-Андре Хелланн.

    После трех матчей «Зенит» продолжает лидировать в группе L с 9 очками. «Русенборг» занимает третью строчку с 3 баллами.

    В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» разгромил македонский «Вардар» (6:0).

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