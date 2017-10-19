В Нижегородской области женщина сожгла дом друзей, не открывших ей дверь

Три человека погибли в пожаре, который рецидивистка утроила
из-за того, что ее не пустили в квартиру друзей.
В Нижегородской области женщина устроила поджог дома друзей из-за того, что те отказались открыть ей дверь. В пожаре, который устроила 38-летняя рецидивистка, погибли двое ее друзей и мужчина, который был у них в гостях. Жителям других квартир удалось спастись, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Пресс-служба прокуратуры: «В ночное время жительница г. Ворсмы пришла к дому своих знакомых и стала стучаться в дверь квартиры. Дверь ей никто не открыл, обидевшись, она зажигалкой подожгла занавеску в коридоре, после чего ушла из дома. Разгорелся пожар, в ходе которого ее знакомые и пришедший к ним в гости приятель погибли от отравления угарным газом. Другим жильцам дома удалось спастись.»
В настоящее время женщине предъявлено обвинение в убийстве трех человек и в умышленном уничтожении чужого имущества. Ей может грозить пожизненное лишение свободы. Ущерб от поджога оценивается в 1,5 миллиона рублей. Сейчас преступница находится под стражей.
Пресс-служба прокуратуры: «В ночное время жительница г. Ворсмы пришла к дому своих знакомых и стала стучаться в дверь квартиры. Дверь ей никто не открыл, обидевшись, она зажигалкой подожгла занавеску в коридоре, после чего ушла из дома. Разгорелся пожар, в ходе которого ее знакомые и пришедший к ним в гости приятель погибли от отравления угарным газом. Другим жильцам дома удалось спастись.»
В настоящее время женщине предъявлено обвинение в убийстве трех человек и в умышленном уничтожении чужого имущества. Ей может грозить пожизненное лишение свободы. Ущерб от поджога оценивается в 1,5 миллиона рублей. Сейчас преступница находится под стражей.
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