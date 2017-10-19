Фурсенко принял за шутку заявление Собчак об участии в выборах

Андрей Фурсенко прокомментировал решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты России.
Помощник президента РФ отметил, что сначала подумал, что телеведущая пошутила.
Андрей Фурсенко, помощник президента РФ: «Я сначала решил, что это шутка, но мне сказали, что это правда. Ну, хорошо, мы живем в свободной стране, каждый имеет право, есть какие-то правила, подписи надо собрать».
При этом Фурсенко не стал говорить, стал бы он голосовать за Собчак или нет, подчеркнув, что не считает телеведущую «спойлером», передает «Газета.Ru».
Напомним, накануне Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента в 2018 году. Телеведущая подчеркнула, что несколько месяцев обдумывала свое выдвижение и пришла к выводу, что ее участие может быть шагом на пути к необходимым преобразованиям.
Возможное участие Собчак в выборах мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях. Социологи же рассказали, что имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину, однако отношение к ней скорее отрицательное.
Андрей Фурсенко, помощник президента РФ: «Я сначала решил, что это шутка, но мне сказали, что это правда. Ну, хорошо, мы живем в свободной стране, каждый имеет право, есть какие-то правила, подписи надо собрать».
При этом Фурсенко не стал говорить, стал бы он голосовать за Собчак или нет, подчеркнув, что не считает телеведущую «спойлером», передает «Газета.Ru».
Напомним, накануне Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента в 2018 году. Телеведущая подчеркнула, что несколько месяцев обдумывала свое выдвижение и пришла к выводу, что ее участие может быть шагом на пути к необходимым преобразованиям.
Возможное участие Собчак в выборах мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях. Социологи же рассказали, что имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину, однако отношение к ней скорее отрицательное.
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