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    Фурсенко принял за шутку заявление Собчак об участии в выборах

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Фурсенко принял за шутку заявление Собчак об участии в выборах

    Фурсенко принял за шутку заявление Собчак об участии в выборах

    Фурсенко принял за шутку заявление Собчак об участии в выборах
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Андрей Фурсенко прокомментировал решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты России.

    Помощник президента РФ отметил, что сначала подумал, что телеведущая пошутила.

    Андрей Фурсенко, помощник президента РФ: «Я сначала решил, что это шутка, но мне сказали, что это правда. Ну, хорошо, мы живем в свободной стране, каждый имеет право, есть какие-то правила, подписи надо собрать».

    При этом Фурсенко не стал говорить, стал бы он голосовать за Собчак или нет, подчеркнув, что не считает телеведущую «спойлером», передает «Газета.Ru».

    смотретьСобчак объявила об участии в президентских выборах
    Собчак объявила об участии в президентских выборах
    Напомним, накануне Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента в 2018 году. Телеведущая подчеркнула, что несколько месяцев обдумывала свое выдвижение и пришла к выводу, что ее участие может быть шагом на пути к необходимым преобразованиям.

    Возможное участие Собчак в выборах мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях. Социологи же рассказали, что имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину, однако отношение к ней скорее отрицательное.

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