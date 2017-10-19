Инспекторы Росприроднадзора обнаружили пропитанную мазутом землю в нескольких метрах от Невы

Ситуация с загрязнением водоохранной зоны Невы в Кировском районе Ленинградской области грозит перерасти в экологическое бедствие. Огромный кусок земли площадью около гектара пропитан мазутом. А глубину загрязнения сейчас никто не берется определить. Потому эту землю невозможно очистить простыми сорбентами. Ее нужно вывезти на полигон.
На первый взгляд, промзона в Отрадном ничем не отличается от обычной прибрежной зоны Невы за чертой города. Но стоит в буквальном смысле копнуть чуть глубже и, кажется, не нужно быть специалистом, чтобы понять: земля здесь пропитана какой-то маслянистой жидкостью, отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
Пробы грунта, взятые уже профессионалами, показали: уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в 144 раза. А некоторые образцы по всем параметрам имеют больше общего с отходами, чем с обычной землей.
С середины прошлого века здесь работал Ленинградский мачтопропиточный завод. Изготавливали, в основном, опоры линий электропередачи и пропитывали древесину. С годами производство росло, рядом появился населенный пункт. Для его отопления построили котельную. А горючее (это около 30 тонн мазута в сутки) закачивалось по проведенным под землей трубам.
В новом тысячелетии Отрадное газифицировали, котельная опустела. В забвении оказался и сам завод. Череда смены собственников только подлила мазута в огонь. В итоге участки поделили между собой три юридических и одно физическое лицо. Но чехарда со сменой владельцев волнует сотрудников Росприроднадзора в меньшей степени.
Гульнара Гудулова, пресс-секретарь Департамента Росприроднадзора по СЗФО: «Нас беспокоит то, что нефтепродукты, которые хранятся на территории мачтопропиточного завода, могут попасть в Неву. При проведении строительных работ могут быть повреждены системы подземных канализаций. И таким образом нефтепродукты могут попасть в Неву».
К тому же, на прошлой неделе инспекторы зафиксировали новое экологическое бедствие — дренажную канаву.
Казалось бы, ничего страшного, но траншея наполнена креозотом, а рядом — двухметровая насыпь из опилок, пропитанных горючим коктейлем. Любой дождь, и весь этот зловонный ручей потечет прямо к Неве.
Уже возбуждено административное дело. Но каждый собственник винит соседа. На почве разбирательств площадь загрязнения только растет. Для будущих строек эти земли уже, скорее, как минное поле. И вероятность повредить подземный колодец с нефтепродуктами без комплексного исследования слишком высока. Тогда, опасаются в Росприроднадзоре, и без того не самая отрадная ситуация грозит перерасти в настоящую экологическую катастрофу.
По результатам сегодняшнего рейда инспекторы направят материалы в Следственный комитет. По их мнению, здесь уже усматриваются нарушения не только административного, но и уголовного законодательства. Но даже сами специалисты не берутся предположить, сколько еще зловонной воды утечет по Неве в сторону многомиллионного Петербурга.
Пробы грунта, взятые уже профессионалами, показали: уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в 144 раза. А некоторые образцы по всем параметрам имеют больше общего с отходами, чем с обычной землей.
С середины прошлого века здесь работал Ленинградский мачтопропиточный завод. Изготавливали, в основном, опоры линий электропередачи и пропитывали древесину. С годами производство росло, рядом появился населенный пункт. Для его отопления построили котельную. А горючее (это около 30 тонн мазута в сутки) закачивалось по проведенным под землей трубам.
В новом тысячелетии Отрадное газифицировали, котельная опустела. В забвении оказался и сам завод. Череда смены собственников только подлила мазута в огонь. В итоге участки поделили между собой три юридических и одно физическое лицо. Но чехарда со сменой владельцев волнует сотрудников Росприроднадзора в меньшей степени.
Гульнара Гудулова, пресс-секретарь Департамента Росприроднадзора по СЗФО: «Нас беспокоит то, что нефтепродукты, которые хранятся на территории мачтопропиточного завода, могут попасть в Неву. При проведении строительных работ могут быть повреждены системы подземных канализаций. И таким образом нефтепродукты могут попасть в Неву».
К тому же, на прошлой неделе инспекторы зафиксировали новое экологическое бедствие — дренажную канаву.
Казалось бы, ничего страшного, но траншея наполнена креозотом, а рядом — двухметровая насыпь из опилок, пропитанных горючим коктейлем. Любой дождь, и весь этот зловонный ручей потечет прямо к Неве.
Уже возбуждено административное дело. Но каждый собственник винит соседа. На почве разбирательств площадь загрязнения только растет. Для будущих строек эти земли уже, скорее, как минное поле. И вероятность повредить подземный колодец с нефтепродуктами без комплексного исследования слишком высока. Тогда, опасаются в Росприроднадзоре, и без того не самая отрадная ситуация грозит перерасти в настоящую экологическую катастрофу.
По результатам сегодняшнего рейда инспекторы направят материалы в Следственный комитет. По их мнению, здесь уже усматриваются нарушения не только административного, но и уголовного законодательства. Но даже сами специалисты не берутся предположить, сколько еще зловонной воды утечет по Неве в сторону многомиллионного Петербурга.
Комментарии