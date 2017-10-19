Петербургские генетики помогли следователям в розыске маньяка

Благодаря проведенным в Северной столице исследованиям удалось установить, что к трем преступлениям в нескольких российских городах причастен один и тот же человек.

Российские следователи разыскивают подозреваемого в серии изнасилований. Преступления, совершенные в трех разных городах, объединили в одно производство после генетического исследования, проведенного в Петербурге.



Экспертиза показала, что к нападениям в Самаре, Владимире и в самом Петербурге причастен один и тот же человек. Как сообщает «Фонтанка», подозреваемый совершал преступления по средам. При этом он действовал по одной и той же схеме.



Так, в октябре прошлого года на проспекте Космонавтов в Северной столице он напал на 21-летнюю девушку, когда она возвращалась домой. В парадной он ударил ее по лицу и, угрожая убийством, совершил изнасилование. Следователи не исключают, что эпизодов в деле может оказаться больше.