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    Петербургские генетики помогли следователям в розыске маньяка. Санкт-Петербург, генетика, маньяки, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские генетики помогли следователям в розыске маньяка

    Петербургские генетики помогли следователям в розыске маньяка

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    Петербургские генетики помогли следователям в розыске маньяка

    Петербургские генетики помогли следователям в розыске маньяка

    Петербургские генетики помогли следователям в розыске маньяка

      Благодаря проведенным в Северной столице исследованиям удалось установить, что к трем преступлениям в нескольких российских городах причастен один и тот же человек.

      Российские следователи разыскивают подозреваемого в серии изнасилований. Преступления, совершенные в трех разных городах, объединили в одно производство после генетического исследования, проведенного в Петербурге.

      Экспертиза показала, что к нападениям в Самаре, Владимире и в самом Петербурге причастен один и тот же человек. Как сообщает «Фонтанка», подозреваемый совершал преступления по средам. При этом он действовал по одной и той же схеме.

      Так, в октябре прошлого года на проспекте Космонавтов в Северной столице он напал на 21-летнюю девушку, когда она возвращалась домой. В парадной он ударил ее по лицу и, угрожая убийством, совершил изнасилование. Следователи не исключают, что эпизодов в деле может оказаться больше.

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