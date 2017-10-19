Принц Гарри представил свою девушку Елизавете II

Принце Гарри представил свою девушку, американскую актрису Меган Маркл, королеве Великобритании. Ее Величество приняла пару в Букингемском дворце.

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Неизвестно, какие впечатления остались у Елизаветы II от Меган Маркл, но в том, что принц твердо намерен жениться, нет никаких сомнений. Он уже присматривает поместье в живописном местечке Котсуолд по соседству с семейством Бекхемов, Кейт Мосс, Стеллы Маккартни и своего папы Чарльза. Который, к слову, уже познакомился с Меган и остался от нее в восторге.



На первый взгляд, Меган Маркл совсем не подходит на роль английской принцессы — американка, мулатка, католичка, из простой семьи, актриса (к тому же снималась в откровенных сценах), и наконец, уже была замужем. Но даже бабушка, похоже, со всем этим смирилась.



В окружении принца Гарри уверены, что они с Меган идеально подходят друг другу — оба легки на подъем, оба любят спорт и путешествия. Он фанат поло, регби и лыж, катался даже в Антарктиде. Она обожает пробежки и йогу и признается: «Я, как любая калифорнийская девчонка, выросла с уверенностью, что все можно вылечить йогой, пляжем и парой авокадо».



Оба борются с предрассудками. Меган приводит в ярость то, что на всех глянцевых снимках ей всегда ретушируют веснушки. В своем блоге она призывает девушек не сидеть на диетах и наслаждаться вкусной едой. И наконец, оба активно занимаются благотворительностью — ездят в Африку, помогают детям и отстаивают права женщин. Два года назад Меган выступила в ООН, рассказав, как в 11 лет увидела по телевизору рекламу с фразой о том, что «место женщины на кухне». Она написала об этом письмо Хиллари Клинтон, и вскоре рекламу изменили.



В свежем номере журнала Vanity Fair Маркл впервые публично заявила, что они с принцем влюблены и счастливы. Недавно появились сообщения, что актриса отказалась сниматься в новом сезоне прославившего ее сериала «Форсмажоры» и переезжает из Торонто в Лондон. Если свадьба состоится, она станет первой со времен Уоллис Симпсон американкой, вошедшей в британскую королевскую семью.



Кстати, ради Симпсон король Эдуард Восьмой отрекся от престола. Гарри идти на такие жертвы не придется — он всего пятый в очереди на престол, а после того как в апреле у его брата и Кейт родится еще один ребенок, станет шестым. Так что Меган Маркл, вполне вероятно, позволят быть не вполне классической принцессой, которую будут любить ровно так же, как любят Гарри — за то, что он не вполне классический принц.