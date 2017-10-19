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    Принц Гарри представил свою девушку Елизавете II. Великобритания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПринц Гарри представил свою девушку Елизавете II

    Принц Гарри представил свою девушку Елизавете II

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    Принц Гарри представил свою девушку Елизавете II

    Принц Гарри представил свою девушку Елизавете II

    Принц Гарри представил свою девушку Елизавете II

      Принце Гарри представил свою девушку, американскую актрису Меган Маркл, королеве Великобритании. Ее Величество приняла пару в Букингемском дворце.

      Неизвестно, какие впечатления остались у Елизаветы II от Меган Маркл, но в том, что принц твердо намерен жениться, нет никаких сомнений. Он уже присматривает поместье в живописном местечке Котсуолд по соседству с семейством Бекхемов, Кейт Мосс, Стеллы Маккартни и своего папы Чарльза. Который, к слову, уже познакомился с Меган и остался от нее в восторге.

      На первый взгляд, Меган Маркл совсем не подходит на роль английской принцессы — американка, мулатка, католичка, из простой семьи, актриса (к тому же снималась в откровенных сценах), и наконец, уже была замужем. Но даже бабушка, похоже, со всем этим смирилась.

      В окружении принца Гарри уверены, что они с Меган идеально подходят друг другу — оба легки на подъем, оба любят спорт и путешествия. Он фанат поло, регби и лыж, катался даже в Антарктиде. Она обожает пробежки и йогу и признается: «Я, как любая калифорнийская девчонка, выросла с уверенностью, что все можно вылечить йогой, пляжем и парой авокадо».

      Оба борются с предрассудками. Меган приводит в ярость то, что на всех глянцевых снимках ей всегда ретушируют веснушки. В своем блоге она призывает девушек не сидеть на диетах и наслаждаться вкусной едой. И наконец, оба активно занимаются благотворительностью — ездят в Африку, помогают детям и отстаивают права женщин. Два года назад Меган выступила в ООН, рассказав, как в 11 лет увидела по телевизору рекламу с фразой о том, что «место женщины на кухне». Она написала об этом письмо Хиллари Клинтон, и вскоре рекламу изменили.

      В свежем номере журнала Vanity Fair Маркл впервые публично заявила, что они с принцем влюблены и счастливы. Недавно появились сообщения, что актриса отказалась сниматься в новом сезоне прославившего ее сериала «Форсмажоры» и переезжает из Торонто в Лондон. Если свадьба состоится, она станет первой со времен Уоллис Симпсон американкой, вошедшей в британскую королевскую семью.

      Кстати, ради Симпсон король Эдуард Восьмой отрекся от престола. Гарри идти на такие жертвы не придется — он всего пятый в очереди на престол, а после того как в апреле у его брата и Кейт родится еще один ребенок, станет шестым. Так что Меган Маркл, вполне вероятно, позволят быть не вполне классической принцессой, которую будут любить ровно так же, как любят Гарри — за то, что он не вполне классический принц.

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