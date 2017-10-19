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    Туриста убило камнем во флорентийском храме

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    Туриста убило камнем во флорентийском храме

    Туриста убило камнем во флорентийском храме

    Отвалившийся по неизвестной причине каменный элемент отделки убил испанского туриста в базилике Санта-Кроче во Флоренции.

    Как сообщает итальянское издание ANSA, кусок нефа оторвался и, пролетев около 20 метров, попал прямо в голову 52-летнему испанцу. На место происшествия немедленно вызвали медиков, но спасти пострадавшего им не удалось.

    Позже эксперты, в обязанности которых входит оценка технического состояния и сохранности внутреннего убранства базилики, заявили, что здание находится в прекрасном состоянии, и не представляло опасности для посетителей. Почему отвалился элемент отделки, они объяснить не смогли.

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