Туриста убило камнем во флорентийском храме

Отвалившийся по неизвестной причине каменный элемент отделки убил испанского туриста в базилике Санта-Кроче во Флоренции.

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Как сообщает итальянское издание ANSA, кусок нефа оторвался и, пролетев около 20 метров, попал прямо в голову 52-летнему испанцу. На место происшествия немедленно вызвали медиков, но спасти пострадавшего им не удалось.



Позже эксперты, в обязанности которых входит оценка технического состояния и сохранности внутреннего убранства базилики, заявили, что здание находится в прекрасном состоянии, и не представляло опасности для посетителей. Почему отвалился элемент отделки, они объяснить не смогли.

